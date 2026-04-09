FAC confirma que avión Hércules accidentado en Putumayo no tenía seguro

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que la aeronave tipo Hércules accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 no contaba con seguro vigente al momento del siniestro.

En un pronunciamiento oficial, la institución señaló que la aeronave “se encontraba por fuera de este cubrimiento”, confirmando así la denuncia revelada por Caracol Radio.

En el mismo documento, la Fuerza Aeroespacial explicó que el aseguramiento de aeronaves en Colombia obedece a una contratación centralizada liderada por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2022.

Además, indicó que actualmente existe un déficit cercano a los $244.000 millones para cubrir la totalidad de las aeronaves durante la vigencia 2026, lo que ha limitado el alcance de estas pólizas.

La institución también aseguró que, con los recursos disponibles, actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuentan con seguro, priorizando aquellas consideradas estratégicas para la operación.

En su respuesta, la Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que la institución “prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.

Así mismo, precisó que en Colombia todo el personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio, diferenciando esta cobertura de la protección de las aeronaves.

Sobre el caso puntual del accidente, la institución confirmó que la aeronave siniestrada no hacía parte de las que actualmente tienen póliza vigente.

Finalmente, señalaron que desde el sector defensa se han realizado los requerimientos necesarios para suplir esta necesidad presupuestal y ampliar la cobertura de aseguramiento de la flota aérea.

Este pronunciamiento se conoce en medio del debate por las condiciones de seguridad aérea y el alistamiento de las aeronaves de la Fuerza Pública en el país.

¿Qué reveló Caracol Radio sobre el avión accidentado?

Y es que Caracol Radio conoció en primicia que el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en Putumayo el pasado mes de marzo no tenía seguro.

Documentos reservados conocidos por este medio revelan que la FAC advirtió desde enero de 2026 un déficit de $258.000 millones para cubrir toda la flota. El Estado tenía conocimiento del riesgo, pero no se destinaron los recursos necesarios.

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