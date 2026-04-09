Avión Hércules accidentado no tenía seguro: FAC había advertido un déficit de $258.000 millones

Una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo.

Caracol Radio conoció en primicia que el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en Putumayo el pasado mes de marzo no tenía seguro.

Documentos reservados conocidos por este medio revelan que la FAC advirtió desde enero de 2026 un déficit de $258.000 millones para cubrir toda la flota. El Estado tenía conocimiento del riesgo pero no se destinaron los recursos necesarios.

Cabe recordar que en el accidente del avión militar Hércules C-130, ocurrido el pasado 23 de marzo, murieron 69 personas en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

El accidente, en el que también resultaron heridas 57 personas, ha sido considerado la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares, ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

El listado oficial de víctimas fatales reportado por las Fuerzas Militares es el siguiente:

Ejército Nacional:

Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes Soldado Profesional Romer Vargas Silva Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández Soldado Profesional Mateo Herrera López Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado Soldado Profesional Ederxander Morales Torres Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón Soldado Profesional Jesús Alejandro González Soldado Kalet David Julio Severiche

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo Mayor Natalia Rojas Velandia Subteniente Julián David González Herrera Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Policía Nacional

Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

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