ATENCIÓN: El 67% de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) no está asegurada

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reconoció que actualmente solo el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública cuentan con seguro, lo que deja por fuera de cobertura al 67% de la flota aérea del país. La noticia se da tras la denuncia de Caracol Radio, que reveló que el avión Hércules accidentado en Putumayo no contaba con un seguro.

El dato fue confirmado en un documento oficial en el que la institución explica que el aseguramiento de aeronaves se realiza mediante una contratación centralizada liderada por el Ministerio de Defensa desde el año 2022.

Últimas noticias: FAC confirma que avión Hércules accidentado en Putumayo no tenía seguro

Según la información, la limitada cobertura obedece a un déficit presupuestal cercano a los $244.000 millones para la vigencia 2026, lo que ha impedido asegurar la totalidad de las aeronaves.

La Fuerza Aeroespacial señaló que, con los recursos disponibles, se ha priorizado el aseguramiento de aeronaves consideradas estratégicas para la operación.

En el mismo pronunciamiento, la institución indicó que “prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.

Otras noticias:

Así mismo, reiteró que todo el personal militar activo en Colombia cuenta con un seguro de vida obligatorio, diferenciando esta cobertura de la protección de las aeronaves.

Este panorama se conoce en medio del debate por las condiciones de seguridad aérea y el alistamiento de la flota militar, tras confirmarse además que la aeronave Hércules accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 no contaba con seguro vigente.