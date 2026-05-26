Bloqueos en vía a Buenaventura traen pérdidas diarias de $8.000 a $10.000 millones: Consejo Gremial
Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, se refirió en 6AM W a las afectaciones al comercio por cuenta de los bloqueos en el Valle del Cauca.
Bloqueos en vía a Buenaventura traen pérdidas diarias de $8.000 a $10.000 millones: Consejo Gremial
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...