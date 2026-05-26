Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 15:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCali

Bloqueos en vía a Buenaventura traen pérdidas diarias de $8.000 a $10.000 millones: Consejo Gremial

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, se refirió en 6AM W a las afectaciones al comercio por cuenta de los bloqueos en el Valle del Cauca.

Bloqueos en vía a Buenaventura traen pérdidas diarias de $8.000 a $10.000 millones: Consejo Gremial

Bloqueos en vía a Buenaventura traen pérdidas diarias de $8.000 a $10.000 millones: Consejo Gremial

00:00:0005:32
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir