Seguridad, mantenimiento y capacidad, ¿qué revela el accidente del Hércules?

En Hora20 el análisis a lo que revela y lo que implica el accidente del avión Hércules que dejó 69 personas muertas. Debate sobre capacidades, el mantenimiento de estos equipos y la discusión que ha abierto el presidente Petro sobre estas aeronaves al asegurar que la causa del accidente estaría relacionada con la antigüedad del Hércules. También el análisis al Conpes por $13 billones que anunció el gobierno para aumentar las capacidades de las Fuerzas Militares.

Lo que dicen los panelistas

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, advirtió que es muy lamentable todo lo que ha ocurrido con el accidente, “es muy desafortunado hacia donde se ha ido el debate respecto a quien tiene responsabilidad o las causas. Hay que esperar investigación de peritos de FAC, de Hércules y de EE. UU. Pero hay que decir que no es una chatarra, ese avión estuvo en vuelo es porque pasó la operatividad y el chequeo para estar en aire”. Por otro lado, dijo que hay preocupación y es cuánto se invierte en mantenimiento, “son 12 siniestros de aeronaves militares en lo que va del gobierno Petro, no solo de FAC, eso lo reforzó el comandante de las Fuerzas Militares cuando dijo que del 100% de aviones de Policía y FAC, el 46% está en el aire, está operativo, eso representa una sobrecarga sobre ese 46% y pérdida de operatividad de la FAC y que tiene todas las FFMM”.

Recordó que en 2023 el país tenía una capacidad del 75% al 85%, las tres fuerzas más Policía representan 700 aeronaves y están en operación con el 46%, “entonces son 320 aeronaves, eso genera sobrecarga, usualmente en 20 años se han dado accidentes entre tres o cuatro al año de diferentes motivos: errores humanos, temas ambientales o técnicos de la aeronave”.

Para el general (r) Guillermo León, presidente de Acore y excomandante de la FAC, el concepto de obsolescencia de un avión es cuando entra en un periodo de retiro de servicio y no precisamente por un tema de años, sino de horas y otros factores. El primer factor sería el de la fabricación, pues las empresas fabricantes determinan un número de horas, que una vez se cumple, se termina el ciclo de vida de la aeronave, “el Hércules C-130 de matrícula 1016 tenía un remanente de 20 mil horas que le daba para 40 años con 500 horas de operación anual, un término alejado de este momento”. El otro factor sería el logístico, “cuando en el mercado escasean repuestos y no es rentable fabricar partes, entonces no hay repuestos y se dificulta sostener la flota”. En tercer lugar estaría una operación antieconómica, que consiste en que el equipo es más costoso mantenerlo que operarlo.

Explicó que cuando ocurren accidentes, se designa una comisión de expertos que está capacitada para determinar las posibles causas del accidente, en esa medida, dijo que todo accidente pasa por tres condiciones, por fallas humanas, por fallas técnicas de la aeronave o por condiciones externas como clima o condiciones de orden público.

Erich Saumeth, analista, consultor e investigador en temas de defensa y seguridad, explicó que los aviones Hércules no son chatarra y recordó que en Estados Unidos operan aviones B-52 con más de 55 años de funcionamiento porque brinda capacidad que ningún otro equipo logra ofrecer. Señaló como irresponsable el pronunciamiento del presidente Petro sobre las causas del accidente, pues aclara que lo más importante es la seguridad para toda la población, “la FAC en operaciones de transporte no despliega un equipo sin un cumplimiento mínimo de condiciones”.

Sobre el Conpes por $13 billones anunciado por el gobierno para mejoramiento de capacidades, advirtió que esa inversión se debe aterrizar a las condiciones actuales del conflicto: los drones. Explicó que esa es la mayor preocupación, donde se concentran los últimos ataques, “se debe fortalecer capacidades en ese frente”.

María Alejandra Santos, politóloga con maestría en defensa y seguridad nacional, directora del Programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana, asesora de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Militares, calificó como irresponsables las declaraciones del presidente por cuenta de la magnitud del accidente y la responsabilidad que él tiene como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, “el comandante de FAC ha dado explicaciones técnicas que tenemos que ser prudentes a la hora de que se den respuestas en marco de situación. Acá el presidente intenta de responsabilizar a una aeronave que cumple con procedimiento, mantenimiento y rigurosidad con la que cumplen pilotos”. Recordó que desde el año pasado la Contraloría ha advertido sobre la asignación presupuestal para las Fuerzas Militares donde hubo un aplazamiento que impactaba en el plano operativo y táctico. Además, dijo que hay preocupaciones desde el frente de gasto y ejecución presupuestal en lo que tiene que ver con defensa.