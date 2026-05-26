Desarticulan estructura de ‘Calarcá’ que carnetizaba comunidades en 4 departamentos: 16 capturados

Las Fuerzas Militares confirmaron la desarticulación de una estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’ señalada de “carnetizar” campesinos, comerciantes y ganaderos para ejercer control territorial y cobrar extorsiones en Caquetá, Huila, Meta y Tolima.

En entrevista con Caracol Radio, el coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, explicó que la operación fue adelantada por el Gaula Élite 2, el Gaula Tolima y el Gaula Caquetá, junto con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, tras más de un año de investigación contra la estructura “Iván Díaz”.

Según el oficial, esta estructura ilegal pertenecía a una facción de alias ‘Calarcá’ y utilizaba un sistema de “carnetización” para elaborar censos ilegales sobre las víctimas y así determinar cuánto dinero debían pagar en extorsiones.

“Ellos están en una estructura bajo el mando de alias Calarcá, que se encargan de eso, de carnetizar a los campesinos de la región para ya tener un control, un censo y poderlos extorsionar”, explicó el coronel Reyes Monsalve.

El comandante del Gaula aseguró que los delincuentes registraban información detallada sobre fincas, cabezas de ganado, hectáreas cultivadas y producción agrícola para establecer tarifas de cobro.

“Si usted tiene una finca, entonces a la finca La María tiene tantas cabezas de ganado, paga tanto. Tantas hectáreas, paga tanto. Si usted produce palma, aceite, paga tanto. Y así, a cada cosa le tienen un costo”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades, la “carnetización” no solo era utilizada para exigir pagos ilegales, sino también para mantener control permanente sobre la población y vigilar quién permanecía o ingresaba a las zonas dominadas por las disidencias.

“La carnetización es un censo y también para ellos tener el control de qué personal está en su región constantemente”, explicó el oficial.

Las autoridades señalaron que la estructura estaba conformada por 21 hombres armados y que durante el operativo fueron capturados 16 integrantes, incluidos los principales cabecillas financieros, logísticos y armados.

Entre los capturados aparecen alias “Michael”, señalado cabecilla de la comisión en Caquetá; alias “Cachucho”, segundo cabecilla y encargado logístico; y alias “El Duende”, identificado como jefe del componente armado encargado de intimidar a víctimas que se negaban a pagar extorsiones.

“Alias Duende, el cabecilla del componente armado, era el encargado de intimidar en aquellas víctimas que no querían acceder al pago de la comisión”, indicó Reyes Monsalve.

Según la investigación, esta estructura obtenía cerca de 3 mil millones de pesos mensuales principalmente mediante extorsiones a comerciantes, campesinos y ganaderos del sur del país.

“Estos sujetos se calcula que mensualmente estarían recibiendo unos 3 mil millones de pesos solamente a punta de extorsión”, aseguró el coronel.

El Gaula Militar aseguró que este resultado representa un fuerte golpe contra las finanzas y la logística de las estructuras de alias ‘Calarcá’ en estos departamentos.

“Lo debilitamos fuertemente en toda la operación logística en estos departamentos”, concluyó el oficial.