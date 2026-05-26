Armada podrá judicializar narcos en altamar: incautación aumentaría hasta 40% tras ley aprobada

La Armada Nacional explicó los alcances que tendrá el nuevo Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), una herramienta aprobada por el Congreso que permitirá iniciar procesos judiciales directamente desde altamar y mantener por más tiempo las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico colombiano.

En entrevista con Caracol Radio, el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, Segundo Comandante de la Armada y Jefe de Estado Mayor Naval, aseguró que la nueva ley otorgará funciones especiales de policía judicial al cuerpo de Guardacostas en casos de flagrancia durante operaciones marítimas.

“Con este proyecto de ley nos están avalando funciones de policía judicial acotadas a la flagrancia en el escenario marítimo. Esto quiere decir que además de proteger el actuar de los hombres y mujeres del cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional, vamos a empezar también a proteger en el marco de los derechos humanos de esas personas que son interdictadas en altamar”, explicó el alto oficial.

Según Grisales, actualmente las unidades navales estaban obligadas a regresar inmediatamente a puerto después de realizar una interdicción marítima para iniciar la judicialización de capturados y material incautado.

“El artículo 298 del Código Penal colombiano tenía un parágrafo que para el caso de la Armada Nacional en interdicción marítima por temas de narcotráfico y pesca ilegal, el habeas corpus empezaba a contar desde el momento que el buque llegaba a puerto con el personal y con el material interdictado”, afirmó.

El vicealmirante aseguró que dependiendo de las condiciones del mar y la distancia de la costa, ese proceso podía tardar varios días.

“Esa navegación dependiendo de las condiciones del mar y la distancia de tierra podría durar tres, cuatro, cinco días y hasta que el buque no llegaba, pues no había cómo poner a disposición de la autoridad competente”, explicó.

La Armada reveló además que las organizaciones narcotraficantes estaban aprovechando ese vacío operacional mediante el uso de “lanchas de sacrificio” o señuelo.

“Hoy la cadena de valor de esta actividad ilícita le permite a su estructura criminal recuperar el valor de lo que le vale comprar una tonelada de clorhidrato de cocaína en Colombia con tan solo poner 50 kilogramos en el mercado internacional”, sostuvo Grisales.

El oficial explicó que las estructuras criminales dividían cargamentos de droga en varias embarcaciones pequeñas. Cuando una era interdictada, el buque debía abandonar el área y las demás continuaban la ruta.

“Pongámosle que sean cuatro lanchas, 250 kilos cada una. Yo interdicto una de las cuatro y me toca regresarme a tierra. No me puedo quedar en el escenario marítimo porque la ley actual me permite el tiempo de tránsito, pero no me deja quedarme en el área”, indicó.

Según el vicealmirante, con la nueva ley los buques podrán permanecer hasta 45 días continuos en las zonas de operación después de realizar una interdicción marítima.

“Esta ley nos habilita mantener el resultado por máximo 45 días. Nuestras operaciones son promedios de 90 días, tres meses en alta mar”, señaló.

La Armada explicó que las embarcaciones cuentan con capacidad logística, almacenamiento de víveres, agua potable y espacios para mantener tripulaciones, capturados y material probatorio durante largos periodos de operación.

“El buque está hecho para tener tripulaciones a bordo, la logística, los cuartos fríos, la capacidad de almacenamiento de víveres, agua potable, nos permite mantener el buque por más de 90 días”, explicó Grisales.

El alto oficial aseguró además que esta nueva herramienta reducirá significativamente costos operacionales y permitirá aumentar la presencia institucional en corredores marítimos utilizados por organizaciones narcotraficantes hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.

“El combustible que me gasté es el equivalente a haber tenido el buque en el área seis meses de operación o tanquear una camioneta aquí en Colombia alrededor de 25 mil veces”, afirmó.

El vicealmirante Grisales estimó además que las nuevas facultades podrían aumentar considerablemente los resultados operacionales contra el narcotráfico marítimo.

“El incremento en los resultados operacionales, le puedo decir que pueden ser por parte de la Armada Nacional alrededor de un 40%”, aseguró.

Según la Armada Nacional, Colombia ya supera las 200 toneladas de cocaína incautadas durante 2026 y continúan activas rutas utilizadas por organizaciones criminales hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.