Más de 1.700 personas están afectadas por la suspensión del trámite de pasaportes en Medellín

Medellín

La oficina de pasaportes en Medellín completó dos días de afectación por fallas en el sistema nacional de elaboración del documento que permite a los viajeros hacer su tránsito hacia y desde el exterior en nuestro país.

Según informó la Gobernación de Antioquia, el Sistema Nacional de Expedición, la plataforma tecnológica que administra la Cancillería de Colombia, ha presentado fallas, lo cual ha generado afectaciones en la prestación del servicio en este departamento.

¿Qué sistema está afectado?

Desde la administración seccional indicaron que el Sistema de Expedición de Pasaportes, SITAC, es el que tiene una caída a nivel nacional, lo que ha impedido que se pueda desarrollar el trámite en las últimas horas.

¿Quiénes están afectados?

Hasta el momento se tiene una afectación para las 1.763 personas que tenían programadas sus citas tanto para el pasado martes como para ayer miércoles y se está a la espera de lo que pueda ocurrir para la jornada de este jueves.

La afectación es nacional.

La Cancillería informó que está trabajando en la estabilización de la plataforma SITAC, para resolver de manera definitiva las intermitencias que ha tenido el sistema en las últimas horas y que están afectando la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea.

Desde esta dependencia del gobierno nacional indicaron que las labores se están centrando en el análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas “con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”.

Aclararon que las interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo en esta plataforma y se aclaró que se está haciendo un gran esfuerzo para que se pueda estabilizar de manera ágil este sistema.

En Antioquia se depende de esa plataforma.

Desde la Gobernación de Antioquia insistieron en que el trámite depende directamente de la plataforma de la Cancillería y para hoy se espera que pueda estar restablecido el sistema para reanudar el servicio con normalidad.

Las citas que resultaron afectadas serán reprogramadas cuando el sistema de la Cancillería esté nuevamente activo, indicaron desde la Gobernación de Antioquia.