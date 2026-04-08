Más de 30 familias están afectadas por un vendaval en ocho veredas de Ituango

Ituango- Antioquia

Las autoridades de socorro están atendiendo una emergencia en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, generada por un aguacero acompañado de intensos vientos. en el área urbana y rural

El reporte preliminar de las autoridades es que la emergencia ocurrió en la madrugada de este miércoles 8 de abril en las veredas La Georgia, Las Brisas, El Cedral, Quebrada del Medio, Camelia Alta, Camelia Baja, El Naranjo, Los Galgos. En la zona urbana: Rancho Largo, El Carmelo, Pío X. En estos territorios se reportan por ahora unas 30 familias afectadas porque sus casas perdieron los techos parcial o completamente por un vendaval.

Por el momento, los bomberos de Ituango continúan haciendo un recorrido por la ruralidad para evaluar los daños e identificar el tipo de ayudas que requieren las personas impactadas por el evento natural.