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08 abr 2026 Actualizado 22:59

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Medellín

Más de 30 familias están afectadas por un vendaval en ocho veredas de Ituango

La emergencia se registró en la madrugada de este miércoles en esa población del Norte de Antioquia.

Casas destechadas por un vendaval en Ituango- foto cortesía

Casas destechadas por un vendaval en Ituango- foto cortesía

Casas destechadas por un vendaval en Ituango- foto cortesía

Ituango- Antioquia

Las autoridades de socorro están atendiendo una emergencia en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, generada por un aguacero acompañado de intensos vientos. en el área urbana y rural

El reporte preliminar de las autoridades es que la emergencia ocurrió en la madrugada de este miércoles 8 de abril en las veredas La Georgia, Las Brisas, El Cedral, Quebrada del Medio, Camelia Alta, Camelia Baja, El Naranjo, Los Galgos. En la zona urbana: Rancho Largo, El Carmelo, Pío X. En estos territorios se reportan por ahora unas 30 familias afectadas porque sus casas perdieron los techos parcial o completamente por un vendaval.

Por el momento, los bomberos de Ituango continúan haciendo un recorrido por la ruralidad para evaluar los daños e identificar el tipo de ayudas que requieren las personas impactadas por el evento natural.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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