La Corporación de Transportadores hace llamado por déficit de más de 400 trabajadores

Medellín, Antioquia

En un comunicado para la opinión pública La Corporación de Transportadores (CTU) realizó que enfrente un déficit por falta de conductores dentro de todo el Valle de Aburrá.

Advierten pues, que la situación está afectando al sistema, la calidad del servicio diario que usan casi un millón de ciudadanos para moverse dentro la capital y el Valle. El transporte colectivo, manifiesta y acude a una señal de alerta, pues este déficit, impacta al funcionamiento del sistema.

Los impactos directos están relacionados con el hecho de que los vehículos no pueden salir a prestar servicio por la falta de personal capacitado, esto presenta una reducción en la oferta de buses disponibles y genera un incremento en los tiempos de espera y duración de los trayectos para usuarios.

Para Medellín, la cifra del déficit oscila en poco más de 266 conductores y para el Valle de Aburrá, se supera la cifra con más de 400 en faltas. Aunque se reitera el compromiso desde la Corporación con la movilidad en Medellín y el Valle, se continuarán las acciones para contribuir a mejorar las condiciones del sector.

Adicional, el llamado incluye la oferta a personas interesadas en que se acerquen a la CTU para formar parte de la Corporación y de alguna forma, trabajar contra el déficit que hoy preocupa a quienes se encargan del transporte público de la capital antioqueña.