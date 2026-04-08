Graves afectaciones en sistema SITAC para la expedición de pasaportes: algunos supenden servicios

Oficina de Pasaportes del Valle, referente nacional por eficiencia y calidad en el servicio.

Varias fallas se han presentado con la plataforma SITAC, que permite realizar los trámites consulares y fue habilitada para evacuar con una supuesta mayor agilidad, la expedición de los pasaportes, con el propósito de sacar el stock de libretas del actual contrato de Thomas Greg & Sons, que está vigente hasta el último día del mes de abril y dar paso al nuevo modelo de documento.

Sin embargo, esta plataforma presenta una caída a nivel mundial, que ha generado un colapso en los servicios y que según varios colombianos en el exterior y funcionarios consulares, no fue reportada a tiempo.

Ante la caída global, el Consulado de Colombia en Chile confirmó la suspensión del trámite y entrega de pasaportes, así como de la aprobación de visados, actos notariales, y expedición de registros y copias; todos estos servicios brindados por la plataforma, que está afectando desde ayer a consulados en Madrid, Barcelona, Orlando, Miami y Nueva York.

Pero el colapso de la página no solo afecta al exterior, en Bogotá y Cali se presentan largas filas, congestión y afectaciones por las fallas de este sistema.

Estas fallas en la plataforma también está afectando la Oficina de Pasaportes en Cali, donde reportaron problemas en la atención, también debido a fallas del sistema.

¿Qué dice la Cancillería?

La Cancillería señala que se trata de problemas normales en la plataforma, generados también por fallas de internet.

No obstante, los problemas se siguen presentando de forma global.