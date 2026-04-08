Lanzan explosivos con drones al Ejército en Briceño; hay tres lesionados

Briceño- Antioquia

En la mañana de este miércoles se reportó un ataque con explosivos contra el Ejército en zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

El reporte de este hecho indica que las tropas estatales se encontraban en el corregimiento de Travesías cuando presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias les lanzaron tres drones cargados con explosivos , al parecer granadas. Fueron al menos 8 artefactos que generaron lesiones leves a tres militares.

Ante el ataque, los soldados reaccionaron y sostuvieron un combate con los ilegales, situación que se reportó por un largo tiempo en esa zona rural.

Las autoridades manifiestan que se señala a alias Lobo, uno de los cabecillas del frente 36, como responsable de este ataque. Además, se indica que el grupo estaría intentando generar una asonada convocando a la comunidad.

‘Recordemos que este es el segundo hecho similar registrado en esa población contra la fuerza pública en menos de una semana . El anterior ocurrió el pasado viernes 3 de abril en el área urbana, donde dos policías sufrieron lesiones.

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