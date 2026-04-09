Hidroituango invierte más de $71 mil millones en obras por impuestos en 2026

Medellín

A través de la estrategia Obras por Impuestos, Hidroituango invertirá más de 71 mil millones de pesos durante el presente año.

Esta cifra convierte a esta empresa como la principal contribuyente del país en este tipo de obras para el presente año, con cerca del 24 por ciento de los recursos que se destinan en Colombia bajo esta modalidad, desde el departamento de Antioquia.

Según indicó esta entidad, las obras beneficiarán directa e indirectamente a más de 856 mil personas en 55 municipios antioqueños que están afectados por la violencia, el conflicto y la falta de recursos.

¿Qué es Obras por Impuestos?

Es un mecanismo tributario que permite a las empresas pagar hasta el 50 por ciento de su impuesto sobre la renta por medio de la ejecución de proyectos de infraestructura en sectores como educación, salud, agua potable y vías.

Estas estrategias se ejecutan principalmente en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.

¿Qué municipios se beneficiarán?

Las localidades que se beneficiarán son las 24 priorizadas por ser PDET.

Poblaciones en las que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que son afectadas por la violencia y la pobreza, como: Amalfi, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Nechí, Necoclí, Murindó, Mutatá, Remedios, San Pedro de Urabá, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Zaragoza, Vigía del Fuerte y Yondó.

¿Qué proyectos se desarrollarán?

En total son 10 proyectos que se esperan desarrollar, los cuales impactan a 55 municipios antioqueños.

Se espera la ejecución de 5 proyectos en educación, 2 en infraestructura, 2 en acueductos y 1 en salud, por un valor cercano a los 71.500 millones de pesos.

Habrá inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico, con 2 proyectos de acueductos, ambos en Nechí, por más de 4.845 millones de pesos.

Para salud se han destinado más de 7.114 millones de pesos en un proyecto de dotación de equipos biomédicos con impacto directo en los 24 municipios PDET.

En educación pública se ha dispuesto de 6.517 millones de pesos en dotación de material pedagógico en municipios del Bajo Cauca, Urabá y Suroeste como Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Vigía del Fuerte, Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Montebello, Salgar y Urrao.

Se invertirán también 19.157 millones de pesos en la construcción de 4 Centros de Desarrollo Infantil en Alejandría, Caicedo, San Luis y Necoclí.

También se destinarán 34.150 millones de pesos para el mejoramiento y rehabilitación vial en los municipios de San Carlos y San Rafael, en el Oriente antioqueño.

Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango, explicó que “el compromiso de la Sociedad Hidroituango es total con el progreso de Antioquia, no solo generando utilidades para financiar megaproyectos como el nuevo Ferrocarril de Antioquia y acueductos como el de Urabá, sino a través del mecanismo de Obras por Impuestos y los más de 71 mil millones que hemos destinado este año para tal fin. Con estos recursos y los 10 proyectos educativos, viales y de salud financiados, queremos apoyar el desarrollo de los municipios antioqueños históricamente más golpeados por la violencia y la pobreza. HIDROITUANGO S.A. se creó para mejorar la vida de los antioqueños y les estamos cumpliendo”.

Antioquia lidera Obras por Impuestos

Para este año, el departamento aportará cerca de 267.381 millones de pesos bajo esta estrategia, lo que representa cerca del 39 por ciento de lo que se invertirá en toda Colombia bajo esta modalidad.

De esa cifra, Hidroituango S.A., a partir de este año, se convierte en el nuevo jugador en la estructura de rentas de Antioquia; aportará aproximadamente el 24 por ciento.

Por número de proyectos, la Sociedad contribuye con aproximadamente el 44 por ciento en Antioquia y el 12 por ciento en Colombia.