Tres soldados heridos en medio de ataque con drones de disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada sostienen un combate de encuentro contra integrantes del GAO-r Estructura 36, al mando de alias ‘Primo Gay’, en el corregimiento Travesías, municipio de Briceño, Antioquia.

En medio de la confrontación, tres soldados profesionales resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos lanzados mediante drones, una modalidad que sigue siendo utilizada por estructuras criminales en esta zona del país.

De acuerdo con información de la Séptima División del Ejército, los uniformados se encuentran estables y están siendo atendidos en el área por enfermeros de combate, mientras se coordinan las acciones para su evacuación.

La ofensiva militar continúa en el norte de Antioquia, donde las tropas mantienen operaciones contra esta estructura armada, señalada de afectar la seguridad en la región y desplazamiento de comunidades.

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