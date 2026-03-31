“Hidroituango opera en condiciones normales y seguras en temporada atípica de lluvias”: EPM

Colombia

Desde el arranque de 2026 Colombia afronta una emergencia climática que ha dejado afectadas a miles de personas en las diferentes regiones del país, especialmente en el departamento de Córdoba.

En esa línea, en el ojo de debate han estado las hidroeléctricas y el papel que están cumpliendo en esta emergencia, siendo una de estas el reconocido proyecto Hidroituango, en Antioquia, que durante este periodo de lluvias atípicas confirmó que su operación se ha desarrollado de forma normal.

Así opera Hidroituango durante la emergencia climática

Por medio de un comunicado, EPM afirmó que Hidroituango, durante este periodo de lluvias atípicas en el país, está operando en “condiciones normales y seguras”.

La entidad aseguró que la hidroeléctrica “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos” explicando, al tiempo, que “actualmente están en servicio tres turbinas, que generan en conjunto 900 megavatios”.

Adicionalmente, dentro de la misiva se recogen las declaraciones de Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM, en donde este puntualiza que la central “se encuentra funcionando de manera segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca y a todos los sistemas asociados a través del Centro de Monitoreo Técnico”.

¿Qué hacen el Centro de Monitoreo Técnico y el Centro de Control de la Operación?

Según EPM, estos dos cuerpos sirven para que se pueda hacer un “monitoreo constante sobre el comportamiento del río Cauca y la operación de Hidroituango, a través de la observación de más de 3.600 instrumentos. Esta capacidad permite identificar, hasta con 40 horas de anticipación, cualquier situación que pueda afectar la seguridad de las comunidades aguas abajo y activar las medidas necesarias que permitan proteger su vida y su integridad”.

De hecho, el mismo gerente Maya en entrevista con Caracol Radio aseguró que “el embalse lo que está haciendo en esta situación de ola invernal es amortiguar todos esos crecientes y evitar que, como pasaba anteriormente antes de que existiera el proyecto, aguas abajo, se presentaran inundaciones. Este año no se ha presentado ninguna inundación, el embalse hace de amortización y evita inundaciones”.

Ahora, EPM también advierte que la central de Hidroituango se monitorea con tecnologías modernas, pues cuenta con “con cinco estaciones que permiten monitorear en tiempo real todo lo que pasa en la central y sus alrededores”.

El papel de Hidroituango como regulador de caudales y la gestión del riesgo de desastres

Cabe recordar que el papel de Hidrituango también cumple la función de regular los caudales. Por ejemplo, “en la época de lluvias que se presentó precisamente en abril del año pasado, ingresó al embalse un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. Gracias a la operación del proyecto, se logró amortiguar la creciente, descargando cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo a través del vertedero y la generación de energía. De igual forma, el pasado 1 de febrero de 2026 se registró una creciente de 2.186 metros cúbicos por segundo, que fue gestionada oportunamente mediante el monitoreo y la operación del embalse”.

Esto también permite que Hidroituango tenga juego en la gestión del riesgo de desastres, pues mantienen una articulación constante con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a través de los 36 Consejos Municipales y los 4 Consejos Departamentales.