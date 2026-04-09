Concejal denuncia fiesta vallenata en cárcel de Itagüí con cabecillas criminales

Medellín, Antioquia

La concejal de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, denunció que en la cárcel La Paz de Itagüí se habría realizado una fiesta vallenata en la que participaron varios de los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que hacen parte de la mesa de diálogo con el Gobierno nacional.

Según la cabildante, el evento ocurrió mientras estos líderes delincuenciales estaban cobijados por la suspensión de órdenes de captura otorgada por la Fiscalía dentro del proceso de exploración sociojurídica con estructuras criminales de la región; el cual, posteriormente fue revocado dicho beneficios.

En redes sociales, Carrasquilla cuestionó lo ocurrido y pidió explicaciones sobre las condiciones de reclusión de estos cabecillas.

“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende, pero sí indigna. Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta”, escribió la concejal.

Presentación de artista vallenato

De acuerdo con las denuncias y registros publicados en redes sociales, el cantante de vallenato Nelson Velásquez habría ingresado al centro penitenciario y se habría presentado en el patio donde se encuentran varios de los denominados voceros de las estructuras criminales en la llamada “paz urbana”.

Imágenes difundidas por la concejal muestran al artista en la entrada del establecimiento carcelario y videos grabados desde el exterior en los que se escucha música vallenata durante la actividad.