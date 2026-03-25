Por primera vez, Hidroituango distribuirá utilidades y se suma a la financiación de proyectos

Ituango, Antioquia

En la Asamblea General de Accionistas de Hidroituango S.A. se aprobó la distribución de utilidades que corresponden a 2025, por primera vez en tres décadas, la sociedad genera y reparte ganancias.

El monto asciende a $241 mil millones, y fue aprobado como resultado de ingresos operaciones por $445.540 millones y con unas utilidades por $275.752 millones. Todo esto tras la estabilización del proyecto y con una superación de conflictos contractuales.

Origen de los recursos

Los recursos son correspondientes a los socios principales de la compañía, como la Gobernación de Antioquia, el IDEA, y EPM. Estos serán destinados al Fondo Horizontes, una estrategia que fue creada para financiar proyectos estratégicos de alto impacto en el departamento.

La estimación es que este fondo logre movilizar cerca de $450 mil millones anuales y con estos se impulasarán iniciativas como el Ferrocarril de Antioquia y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el cual comenzará a funcionar en la región de Urabá.

Otras inversiones

En otras cifras, el 10% de las utilidades, que representan cerca de $24 mil millones, serán invertidos en proyectos sociales con énfasis en desarrollo territorial y bienestar comunitario.

En sintonía, Hidroituango hizo el anuncio de la destinación de hasta $75 mil millones por el mecanismo de Obras por Impuestos, recursos que buscan financiar nueve proyectos en sectores educativos y de infraestructura en algunas regiones de Antioquia.

Consolidación de la Junta Directiva

De esta manera, la compañía es consolidada como factor clave en la estructura de ingresos antioqueños, donde se fortalece la autonomía fiscal y una apertura a grandes apuestas de desarrollo.

En esta Asamblea, también fue radicada la Junta Directiva como señal del respaldo a la gestión donde se alcanzaron estos resultados en un año clave para Hidroituango.