Hidroituango aportó el 12,24 % de la energía del país en enero de 2026

Medellín, Antioquia

La Central Hidroeléctrica Ituango, propiedad de HIDROITUANGO S.A., generó el 12,24 % de la energía que demandó Colombia durante enero de 2026, la cifra más alta registrada desde que inició operaciones en noviembre de 2022.

De acuerdo con los datos oficiales, en el primer mes del año el Sistema Interconectado Nacional produjo 7.272 GWh de energía, de los cuales 890 GWh correspondieron a Hidroituango.

Energía para tres millones de hogares

La energía generada por la central en enero sería suficiente para abastecer aproximadamente tres millones de hogares colombianos, lo que equivale a cerca de 12 millones de personas.

Este desempeño consolida a Hidroituango como uno de los principales soportes del sistema eléctrico nacional, en un contexto en el que la generación hidráulica ha sido determinante para mantener precios competitivos en bolsa y garantizar el suministro.

Respaldo clave para la confiabilidad del sistema

Las cifras evidencian el peso estratégico del proyecto para el Sistema Interconectado Nacional, especialmente en términos de confiabilidad. La central se ha convertido en un respaldo fundamental para reducir el riesgo de apagones o interrupciones del servicio eléctrico en el país.

Desde su entrada en operación en 2022, Hidroituango ha ido incrementando progresivamente su aporte al sistema, consolidándose como la central hidroeléctrica más importante de Colombia.