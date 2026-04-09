Hallan cuerpo sin vida y sin cabeza en el río Cauca, en zona rural del municipio de Marsella

Pereira

Un hecho que genera consternación y preocupación se registró en las últimas horas en el municipio de Marsella, Risaralda, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río Cauca, a la altura de la vereda Beltrán.

El hallazgo fue realizado por habitantes del sector, que alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con la información preliminar, el cadáver no tenía la cabeza, lo que incrementa la gravedad del caso y las hipótesis en torno a lo ocurrido.

Según lo indicado por el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Alberto Londoño, el caso ya es investigado por las autoridades competentes, mientras que Medicina Legal asumió el proceso para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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“Infortunadamente apareció un cuerpo con avanzado estado de descomposición, se está determinando las causas del deceso, si fue por muerte violenta o por inmersión. Hace mucho tiempo no se veía una situación de estas en el departamento de Risaralda. No emitiremos ningún concepto hasta que llegue el informe de Medicina Legal”, afirmó el secretario de Gobierno.

Los primeros reportes señalan que se trataría de un hombre adulto que vestía pantalón azul y tenis negros. Sin embargo, su identificación aún no ha sido confirmada.

Las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer este hecho, considerado de alta preocupación para la comunidad, y determinar si se trata de un caso de violencia.

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