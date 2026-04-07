Nueve detenidos se fugaron de una estación de Policía de Dosquebradas, Risaralda

Pereira

Un hecho de alto impacto en materia de seguridad se registró en el municipio de Dosquebradas, donde nueve personas privadas de la libertad se fugaron de la estación de Policía, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo inmediato para dar con su paradero.

De acuerdo con la información preliminar, los detenidos lograron evadirse tras aprovechar una falla en la infraestructura del centro de detención transitorio, específicamente en una de las rejas, sumado a un descuido en la vigilancia.

La secretaria de Gobierno de Dosquebradas, Melissa Carmona, informó que una vez se tuvo conocimiento de la situación, se activó un “plan candado” en diferentes puntos del municipio, lo que permitió la recaptura de dos de los fugados en cuestión de minutos. Asimismo, una tercera persona se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.

“Se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y el trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de inteligencia. En este momento se adelanta un operativo especial de búsqueda para lograr la recaptura de estas personas que aún se encuentran prófugas”, afirmó Carmona.

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Por su paste, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, los individuos que permanecen prófugos cuentan con antecedentes por delitos graves como homicidio, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, lo que incrementa la preocupación por su ubicación.

“Estas personas tienen procesos judiciales por delitos como homicidio y violencia intrafamiliar. La Policía los volverá a capturar, asumimos con responsabilidad este hecho, estamos buscando la posibilidad de ofrecer recompensa y estamos investigando lo sucedido”, explicó el coronel Ochoa.

Las autoridades anunciaron que se evalúa la entrega de recompensas para quienes suministren información que conduzca a la recaptura de los evadidos. De manera paralela, se iniciaron investigaciones internas para esclarecer las circunstancias que permitieron la fuga y determinar posibles responsabilidades.

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Según conoció Caracol Radio, dos de los fugados ya fueron nuevamente capturados y uno se entregó de manera voluntaria, seis más siguen evadiendo la justicia.

El llamado de las autoridades es a la colaboración ciudadana, con el fin de facilitar la pronta captura de estas personas y garantizar la seguridad en el municipio.

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