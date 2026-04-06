Un joven murió ahogado en un sitio turístico de Pereira

Pereira

Un lamentable hecho se registró en el sector de Las Cristalinas, en la vereda San José en Pereira, donde un joven de 29 años perdió la vida mientras se encontraba en este reconocido punto turístico de La Florida.

De acuerdo con información entregada por el mayor Jonathan Adrián Bastidas, comandante de la Estación de Policía El Remanso, el incidente ocurrió en medio de actividades recreativas en este espacio natural que fue frecuentado por visitantes durante Semana Santa. La situación generó conmoción en la comunidad.

“Nuevamente, en el sector de Las Cristalinas, se presenta un accidente donde pierde la vida un ciudadano de 29 años. Insistimos que estos paseos no se conviertan en tragedias. Deben adoptar las medidas de seguridad para prevenir este tipo de hechos”, afirmó el mayor Bastidas.

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Las autoridades reiteraron su preocupación por los riesgos que implican este tipo de escenarios cuando no se toman las medidas de seguridad necesarias, especialmente en lugares con condiciones geográficas complejas o de difícil acceso.

Ante lo ocurrido, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y prudencia durante estos días de alta movilidad turística. Insistieron en la importancia de evitar conductas de riesgo, respetar las recomendaciones de seguridad y no sobreestimar las condiciones de los afluentes.

Asimismo, se destacó la necesidad de mantener una supervisión constante sobre menores de edad, así como el acompañamiento a adultos mayores y personas en condición de discapacidad, con el fin de prevenir situaciones que puedan derivar en emergencias.

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