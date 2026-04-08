¿Qué son los dispensarios de salud en Colombia y quiénes tendrían acceso a estos? Le explicamos

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio con respecto a ‘Drogas La Rebaja’ donde indicó que los establecimientos comerciales de esta famosa droguería pasarían a ser centros de atención en salud y otros en dispensarios de medicamentos.

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Esto fue lo que dijo el mandatario: “Las farmacias de ‘Drogas la Rebaja’ pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”.

Cabe recordar que este año, en el mes de enero, los establecimientos comerciales de ‘Drogas La Rebaja’ fueron objeto de extinción de dominio, por lo que 880 de estos pasarán a tener esta nueva función encargada por el presidente.

Uno de los objetivos que propone el Gobierno es que estos establecimientos sean parte de los centros de atención primaria en salud (CAPS) que ha planteado su reforma.

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¿Qué son los centros de atención primaria en salud CAPS?

Estos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) son unidades de salud territorial que ofrecen atención médica integral, cercana y ágil como consulta prioritaria, medicina general, odontología y vacunación. Además, actúan como el primer contacto con el sistema de salud, descongestionando urgencias y ofreciendo atención preventiva.

En el caso de Bogotá, cubren cerca del 30% de las urgencias de la ciudad con un plan de 40 centros, funcionan en diferentes localidades como Suba, Kennedy y San Cristóbal.

Por otra parte, el Gobierno también propone que los medicamentos sean más baratos, aprovechando que ‘Drogas La Rebaja’ se especializa en venta y entrega. Para esto, el mandatario le ha pedido al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hacer acuerdos para vender o entregarlos más baratos.

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¿Quiénes tienen acceso a los centros de atención primaria en salud CAPS?

Los Centros de Atención Prioritaria (CAPS) brindan acceso a toda la comunidad, especialmente a usuarios de EPS distritales, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores de un año y personas con enfermedades crónicas. Estos centros buscan descongestionar urgencias ofreciendo atención prioritaria, médica y preventiva cerca a los hogares, operando de domingo a domingo.

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