¿Cuál es el futuro de la Nueva EPS? Superintendente ad hoc explica la crisis de medicamentos y más

Esta semana ha sido clave en el sistema de salud. Todo comenzó con el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros en el que ordenó que todas las EPS que estuvieran en “quiebra” fueran liquidadas.

En esa lista entran al menos 8 entidades de salud que abiertamente tienen unas muy graves situaciones financieras. Además, indicó que los pacientes de estas EPS que se acabarían no quedarían a la intemperie; en el caso de la Nueva EPS, indicó que esta entidad será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda, razón por la que el Gobierno ahora se encargaría de pagar sus deudas y buscaría sanear a la entidad a través de la Adres.

Tras el anuncio, la Superintendencia se pronunció y señaló que, por ahora, el sistema iba a funcionar con total normalidad, no se iban a aplicar todavía esos cambios y transiciones; por otro lado, en el Congreso se radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por la situación en general del sistema de salud.

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Mientras esta discusión que se lleva mediáticamente, la realidad de los pacientes y usuarios sigue empeorando. Esta semana se conoció un nuevo caso de un nuevo usuario de la Nueva EPS que falleció esperando que el medicamento llegara a tiempo y nunca llegó. Se trata de Jeisson Pinzón, quien tenía leucemia y, aunque tenía un fallo de tutela a su favor para recibir un tratamiento de inmunoterapia, el medicamento nunca llegó.

Sin duda, una de las EPS protagonistas de este gran drama es la Nueva EPS. Para hablar sobre este tema, en el Personaje de la Semana con Orlando Villar hablamos con Luz María Múnera, la superintendente ad hoc de la Nueva EPS.

¿Cuál es el estado real de la Nueva EPS?

De acuerdo con Múnera, lo que ha podido identificar es que dentro de la entidad hay mucho desorden financiero y organizacional. Además, confirmó que sí hay desorden con la entrega de medicamentos, pero que tiene responsabilidades compartidas entre la EPS y los farmacéuticos, que son los encargados de entregar los medicamentos a los usuarios.

Según la superintendente, los problemas en la atención a los usuarios se deben a incumplimientos tanto de la EPS como de la farmacéutica, a pesar de que existe un contrato que ambas partes deben cumplir incluso en medio de contingencias o retrasos administrativos.

Explica que, por ejemplo, cuando la Nueva EPS se demora en hacer los desembolsos a la farmacéutica, esta última empieza a suspender la entrega de medicamentos a los usuarios. Sin embargo, advierte que la existencia de retrasos en los pagos no debería traducirse en la suspensión del servicio, porque los contratos finalmente se pagan. Lo que no se puede recuperar después es el tiempo perdido ni los medicamentos que los pacientes dejaron de recibir a tiempo, y eso termina afectando directamente a los usuarios del sistema de salud.

Por otro lado, la superintendente también advierte que hay un problema estructural en la forma en que se hacen los pagos dentro del sistema. Según explica Múnera, desde hace años las EPS manejan un modelo en el que administran los recursos y van priorizando a quién le pagan primero cada mes, dependiendo de su flujo de caja. Eso significa que hospitales, clínicas, laboratorios y farmacéuticas no siempre reciben los pagos al mismo tiempo, sino según el orden de prioridades que define el gerente de la EPS.

Este sistema ha tenido varios problemas, más específicamente por la manera en la que esos recursos se reparten. Lo que ha encontrado la superintendencia de salud es que, en el caso de la Nueva EPS, “se han hecho pagos exagerados a los privados y un bajo o a veces nulo pago a los públicos”.

Estas decisiones, que no tienen en este momento ningún tipo de regularización o control, son las que se están analizando y evaluando desde la superintendencia. Lo que se aconseja desde este órgano de inspección y vigilancia es que esos pagos no deben quedar bajo el criterio del gerente de la EPS, sino que deberían ser más bien nivelados, es decir, que todos reciban el mismo porcentaje y así asegurar que todos los meses todos reciban algo de dinero, sin importar la circunstancia.

¿Qué medidas se tomarán para mejorar la situación en la Nueva EPS?

Lo que explica Múnera es que, después de Semana Santa, se van a comenzar a conocer las medidas que tomará la superintendencia. Entre ellas, adelantó que presentará sus informes a la Contraloría, a la Procuraduría y, en caso de tener información nueva con más detalles y pruebas, podría llevar casos a la Fiscalía de ser necesario.

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Igualmente, insiste en que esas medidas, que posiblemente incluirán sanciones para algunos actores del sector salud, buscan ser lo más pensadas para evitar que afecten aún más al usuario.

“Si mi medida es cerrar un gestor farmacéutico, friego todo el sistema, porque ellos no tienen solo contacto con la Nueva EPS; entonces, claro, podría fregar aún más el sistema y esa no es la idea. En este momento, me encuentro mirando con mis abogados sanciones que no terminen afectando al usuario final que tiene el derecho a la salud”, indicó Múnera.

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Escuche la entrevista completa a continuación: