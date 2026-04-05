Estudios científicos encuentran que el consumo de ultra procesados empeora la salud de los huesos

A la izquierda: Imagen de referencia de comida chatarra / ultraprocesados. A la izquierda, mujer sentada retorciéndose por un dolor en la cadera (Crédito: Getty Images)

Si bien ya varios estudios científicos (como los de la agencia de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud) han resaltado el impacto que tiene el consumo de ultraprocesados (comidas rápidas, paquetes) tanto en el peso corporal como el riesgo de enfermedades tanto cardiovasculares como el parkinson, se desconocía el impacto que podían tener estos alimentos en el sistema óseo.

Pensando en esto, la Universidad Tulane publicó un estudio en la British Journal of Nutrition (BJN) en el que se comparó el desarrollo óseo de personas con diferentes dietas y se encontró que quienes más consumían estos alimentos manufacturados tenían mayor riesgo de fracturas, además de menor densidad ósea.

¿Qué encontró el estudio?

Esta investigación determinó que el consumo aproximado de 4 porciones de ultraprocesados al día —que es un equivalente simplificado en un paquete de papas, una gaseosa y unas galletas de paquete— aumenta el riesgo futuro de fracturas (con énfasis en los huesos de la cadera) en un 10,5 %.

Esto ocurre porque esta clase de insumos tienen bajo contenido de nutrientes esenciales como fibras, vitaminas y minerales; mientras que sí aportan altas cantidades de azúcares, sal y grasas, las cuales aumentan el colesterol, los riegos de diabetes, aumento de peso y enfermedades cardiovasculares. Con este estudio se añaden efectos en la salud de los huesos.

“Nuestra cohorte de estudio fue seguida durante más de 12 años, y encontramos que un alto consumo de alimentos ultra procesados estaba vinculado a una reducción en la densidad mineral ósea en varios sitios, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región de la columna lumbar” mencionó Lu Qi ante la prensa, uno de los coautores.

En términos muy generales, cuanto mayor es el consumo diario de este tipo de alimentos, más se pierde la capacidad de los huesos de resistir golpes, y esto afectará más a quienes están debajo de su peso ideal o están sobre los 40-60 años.

Los ultraprocesados, en lupa

Este estudio apunta a la importancia de preservar dietas ricas en alimentos con nutrientes, pues en los últimos años se ha evidenciado una gran presencia de los productos formulados industrialmente en los hogares de clase baja y media.

Según el Centro de Control y Prevención de enfermedades, en 2023 los ultraprocesados acapararon un promedio del 55% del total de calorías consumidas por jóvenes y adultos de estas clases populares. Con esto en consideración, las personas consumían alrededor de 8 porciones diarias de alimentos de alta producción industrial.

Debido a esto, varios investigadores han declarado en la revista científica The Lancet que los gobiernos deben “dar un paso al frente” e introducir advertencias e impuestos más elevados sobre los productos ultraprocesados, con el fin de ayudar a financiar el acceso a alimentos más nutritivos.

El etiquetado de alimentos ha sido uno de los grandes avances para que los ciudadanos reconozcan lo que están comiendo, aunque esto también necesita de una política educativa que la complemente y promueva dietas balanceadas para los seres humanos.

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