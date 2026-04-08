Trabajadores del sector salud rechazan propuesta del gobierno con Drogas La Rebaja

Cúcuta

No fue de buen recibo el anuncio del gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro la iniciativa de promover Drogas La Rebaja como centro de salud y dispensario.

Los trabajadores del sector de la salud cuestionaron la propuesta y calificaron la iniciativa como populista e inoportuna ante la crisis que tiene el sistema.

Arístides Hernández, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “el afán politiquero que trae el señor Gustavo Petro no le da mas allá para mirar la grave crisis que estamos viviendo”.

“No tenemos como atender en hospitales ya habilitados, que nos hacen falta insumos, que la población a la población migrante que se ha disparado y no hay con que para que el salga a pensar con ladrillos e infraestructura obsoleta tiene las droguerías de Drogas la rebaja, se van a habilitar del ya para allá” dijo el líder sindical.

Finalmente manifestó que “aquí lo que necesitamos es el desembolso de recursos para que la red este funcional y no estaría haciendo otros inventos en un afán populista y politiquero que trae el presidente”.