Indemnización por pérdida de un dedo en Colombia: ¿de cuánto es? Es una de las más costosas

En Colombia, el trabajo está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, que define el empleo como toda actividad humana libremente realizada al servicio de otra persona bajo un contrato.

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Durante las jornadas laborales se pueden llevar a cabo diversas actividades que, en algunos casos, llegan a afectar la salud de las personas, generando enfermedades profesionales, intoxicaciones por químicos o pérdida de una o más extremidades.

Este tipo de actividades que generen efectos graves en el cuerpo del trabajador y se logre demostrar la culpabilidad de la empresa y/o el empleador por mal funcionamiento de máquinas, actividades peligrosas y cualquier tipo de afectación, debe ser correspondido con una indemnización por riesgos profesionales.

Las indemnizaciones están establecidas en el Decreto 841 de 1946, que especifica una tabla de incapacidades de trabajo divididas por grupos, según su grado de gravedad. En estas puede haber indemnizaciones desde un mes hasta veinticuatro meses de salario pago. Sin embargo, en caso de sufrir alguna lesión que no se encuentre dictaminada dentro de la ley, los médicos del Departamento Nacional del Trabajo o la Oficina de Medicina Legal establecerán los niveles de gravedad y la correspondiente indemnización.

¿Cuál es la indemnización por perder un dedo?

De acuerdo con el Decreto 841 de 1946, existen 14 grupos en los que se clasifican las incapacidades por accidentes de trabajo. En este caso, la pérdida de un dedo se clasifica en el grupo número siete.

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La pérdida anatómica o funcional conjunta de dedo pulgar y cualquier otro de la mano izquierda o derecha, por amputación quirúrgica o traumática, o por sección o retracción de los tendones correspondientes, “recibirá una indemnización de siete salarios mínimos legales mensuales vigentes o los registrados en el contrato.

Esto quiere decir que para el 2026, una persona que pierda uno de sus dedos por las razones antes expuestas recibirá como mínimo un monto de $12.256.335, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual legal vigente está en $1.750.905.

¿Cómo saber si tiene derecho a una indemnización por accidente laboral?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la solicitud de indemnización de incapacidad permanente se puede presentar en los siguientes casos:

Ha tenido un accidente laboral.

Producto de ese accidente laboral, la ARL debe realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral.

La pérdida de la capacidad laboral debe tener una calificación entre el 5 % y el 49.9 %.

Si el porcentaje de la calificación de pérdida de capacidad laboral es del 50 % en adelante, debe solicitar la pensión de invalidez.

Es importante tener en cuenta que si no está de acuerdo con la calificación de la ARL, puede objetarla, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez será la última autoridad en decidir.

Los pagos de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez están a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

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