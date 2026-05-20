Invima alerta por venta fraudulenta de probióticos femeninos Fyora y Lunavia

El Instituto Nacimiento de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización irregular de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, productos que estaban siendo vendidos en internet como suplementos para el bienestar íntimo femenino sin contar con autorización sanitaria para ese uso en Colombia.

La advertencia fue publicada este 20 de mayo, luego de que el Invima detectara que ambas marcas utilizaban de manera indebida un registro sanitario oficial para promocionar y vender sus productos.

Aunque el registro sí existe, el Invima aclaró que fue aprobado únicamente para un alimento en polvo con probióticos y no para productos relacionados con salud íntima femenina.

De acuerdo con la entidad, el registro sanitario RSA-0033949-2024 corresponde específicamente a una mezcla alimenticia elaborada con ingredientes como maltodextrina, inulina y probióticos.

Sin embargo, los productos “Fyora” y “Lunavia” lo estaban usando para respaldar la venta de supuestos suplementos dirigidos al equilibrio íntimo femenino, algo que no estaba autorizado.

Además, el Invima encontró que estos productos eran promocionados en plataformas de comercio electrónico con mensajes que les atribuían propiedades preventivas, terapéuticas y curativas.

Entre las afirmaciones publicitarias, se hablaba de mejorar el equilibrio íntimo femenino y restaurar el ecosistema vaginal, mensajes que, según la autoridad sanitaria, incumplen las normas colombianas para alimentos y bebidas.

La entidad explicó que este tipo de publicidad puede generar confusión entre los consumidores, ya que muchas personas podrían pensar que los productos cuentan con respaldo médico o aprobación sanitaria para tratar o prevenir afecciones de salud. Precisamente por eso, el Invima calificó a “Fyora” y “Lunavia” como productos fraudulentos.

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Frente a esta situación, el instituto recomendó a la ciudadanía no comprar ni consumir estos productos. También pidió a quienes ya los adquirieron suspender su uso de inmediato, mientras avanzan las investigaciones y acciones de inspección, vigilancia y control.

El llamado también se extendió a distribuidores, tiendas y comercializadores digitales para evitar que continúen ofreciendo estos productos en el mercado colombiano.