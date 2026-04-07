Presidente Petro confirma que ‘Drogas La Rebaja’ se convertirá en puestos de salud y dispensarios

Circulares amenazan con acabar más de 100 empleos del gremio droguista en Ibagué

Una buena noticia entregó el presidente Gustavo Petro, sobre los establecimientos comerciales que hacían parte de la llamada ‘Drogas La Rebaja’.

El alto mandatario anunció que varios de ellos se convertirán en centros de atención en salud y otros en dispensarios de medicamentos.

“Las farmacias de “Drogas la Rebaja” pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos", confirmó el mandatario.

¿Qué pasó con ‘Drogas La Rebaja’?

En el pasado mes de enero, el Ministerio de Salud recibió por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los establecimientos comerciales de ‘Drogas La Rebaja’, que habían sido objeto de extinción de dominio.

En total son 880 establecimientos comerciales, que estuvieron bajo el control de las autoridades por la relación de los dueños de la cadena con el Cartel de Cali, y que ahora se convertirán en centros de salud y dispensarios de medicamentos.

El Gobierno Nacional le apuesta ahora a que ‘Drogas La Rebaja’ se convierta en un operador farmacéutico estratégico, que tenga cobertura nacional y permita fortalecer la distribución y el acceso a medicamentos.