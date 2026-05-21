Ministerio de Salud responde a polémica por resolución sobre manejo de recursos del sector salud

La aclaración se da luego de publicaciones y críticas sobre el alcance de la norma expedida el pasado 7 de mayo, con la que el Gobierno busca actualizar los mecanismos de control, verificación y trazabilidad sobre los recursos asignados al sistema de salud.

En la práctica, la resolución endurece los mecanismos de seguimiento sobre el dinero público destinado al sector salud, obligando a las entidades beneficiarias a reportar más soportes técnicos, financieros y contables sobre cómo ejecutan los recursos transferidos por el Gobierno.

Según explicó la cartera, la resolución pretende reforzar la transparencia y la vigilancia sobre el uso de los recursos transferidos a entidades territoriales, Empresas Sociales del Estado y demás beneficiarios del sector.

Entre los cambios incluidos en la norma está la actualización de los soportes técnicos y documentales que deberán presentar las entidades para demostrar la ejecución de los recursos. Allí se incluyen contratos, informes financieros, actas de ejecución, soportes de reintegro de recursos no ejecutados y certificaciones firmadas por representantes legales, contadores y revisores fiscales.

Además, aseguraron que, la resolución incorpora nuevos anexos de certificación relacionados con la autenticidad de los documentos cargados en la plataforma PISIS y el cumplimiento técnico, financiero y presupuestal de los proyectos financiados. Según el Ministerio, esto permitirá verificar que la información reportada coincida con los soportes reales y que los recursos hayan sido utilizados conforme a la normatividad vigente.

La cartera también precisó que los lineamientos deberán ajustarse a la naturaleza de cada proyecto, especialmente en temas como infraestructura hospitalaria, dotación, transporte asistencial, tecnologías de la información y telemedicina.

Otro de los puntos que refuerza la resolución es la obligación de conservar y custodiar adecuadamente toda la documentación relacionada con la ejecución de los recursos, además de garantizar el suministro oportuno y veraz de la información requerida por los organismos de control.

El Ministerio aclaró además que la medida aplicará para las transferencias realizadas a partir de la expedición de la resolución y para procesos de seguimiento que aún no hayan sido cerrados oficialmente.

Entre lo indicado además, la cartera reiteró que el objetivo de la Resolución 0900 de 2026 es fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del sistema de salud y garantizar que el dinero público cumpla efectivamente los fines para los cuales fue asignado