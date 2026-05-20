¿Qué es el ébola y cómo se transmite? Explicación de nueva alerta internacional por brote en África. Getty Images

50 años han transcurrido del descubrimiento del virus del ébola, cerca del río que le dio su nombre, en la República Democrática del Congo, RDC (antes Zaire). Desde entonces, se vienen presentando brotes de la enfermedad en varias zonas del continente africano.

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De acuerdo con Medline Plus, el brote de 2014 en África Occidental es considerado hasta el momento la epidemia viral hemorrágica más grande de la historia. Según el portal especializado, el 71% de las personas contagiadas fallecieron en ese entonces.

Y es que, justamente, la letalidad del ébola es uno de los factores más preocupantes. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, su tasa de letalidad es de aproximadamente el 50 %, teniendo en cuenta que en brotes anteriores ha oscilado entre el 25 y el 90 %.

¿Por qué se produce la alerta internacional del ébola?

La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el brote actual de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda representa una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

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En ese sentido, aunque no se le considera una emergencia pandémica según los lineamientos de la institución, preocupa la expansión del brote que, según la organización, podría ser mayor de lo que se ha detectado hasta ahora y representa un riesgo para los países vecinos.

Según los datos de la OMS, se han reportado 131 muertes y 531 casos sospechosos en RDC. Además, al menos cuatro trabajadores de la salud han fallecido, lo que eleva la preocupación ante la necesidad de medidas sanitarias.

Así las cosas, pese a que la OMS no recomendó restricciones a viajes internacionales y al comercio, sí instó a los países a reforzar la vigilancia, preparación, participación comunitaria y flujo de información pública.

¿Cómo se contagia el virus del ébola?

Según la OPS, el virus del ébola se transmite al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas de persona a persona.

Medline explica que el ébola solo puede propagarse entre humanos a través del contacto directo con fluidos corporales infectados como orina, saliva, sudor, heces, vómito, leche materna o semen.

Además, otros vectores de contagio pueden ser la manipulación de animales infectados en medio de faenas de cacería; el contacto con fluidos de estos animales o con murciélagos infectados.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, señala que el periodo de incubación del virus desde la exposición hasta la aparición de los primeros síntomas “genéricos”, entre ellos:

Fiebre

Dolor e incomodidad en los músculos y articulaciones

Dolor de cabeza severo

Debilidad y fatiga

Dolor de garganta

Posteriormente, al progresar la enfermedad por el virus del ébola (EVE), se presentan síntomas más graves que incluyen:

Sangrado inexplicable en la boca, recto, ojos o nariz

Síntomas gastrointestinales

Insuficiencia

Pérdida de apetito

Insuficiencia de órganos

¿Tiene cura el ébola?

Según la OPS, todavía no existe un tratamiento aprobado por organismos internacionales que neutralice completamente el virus, aunque se encuentran en desarrollo diversas alternativas para su control.

Medline señala que los tratamientos de apoyo incluyen administración de líquidos por vía intravenosa, oxígeno, manejo de la presión arterial, manejo de otras infecciones y transfusiones de sangre.

Hasta el momento, como resalta la OMS, hay dos vacunas aprobadas para la prevención del EVE (Ervebo y Zabdeno); sin embargo, para otras variantes como el virus de Sudán y Bundibugyo, el desarrollo del biológico continúa con varias candidatas en diferentes fases.