Así reaccionó la prensa del mundo al gol de Luis Díaz y a la victoria del Bayern ante Real Madrid

Luis Díaz, del Bayern Múnich, y Trent Alexander Arnold, del Real Madrid. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

Con un golazo, el extremo colombiano Luis Díaz fue una de las figuras de la victoria del Bayern Múnich 2-1 sobre el Real Madrid en el partido de ida los cuartos de final de la Champions League, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Tras el pitido final, la prensa del mundo y aficionados de ambos equipos reaccionaron al partido.

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Y es que el Guajiro abrió el marcador para los bávaros al minuto 41 tras un pase filtrado por Serge Gnabry que lo dejó mano a mano con el arquero ‘blanco’, Andriy Lunin.

Ganando por la mínima diferencia se iba el Bayern al descanso. Sin embargo, en los primeros instantes de la segunda mitad, el goleador inglés Harry Kane (minuto 46) amplió el marcador para los alemanes.

El descuento para los madridistas llegaría al minuto 74 desde los pies de Kylian Mbappé luego de un centro rasante al área de Trent Alexander-Arnold.

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El tiempo de juego terminó y los bávaros celebraron una victoria ante el Real Madrid luego de 12 años, pues la última vez que lo habían hecho fue el 17 de abril de 2012, en semifinales de Champions.

El partido de vuelta entre los dos clubes históricos de Europa será el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, el tembló del Bayern Múnich, escenario que se ha hecho favorable para el Real Madrid en los últimos años.

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Reacciones de la prensa internacional a la victoria del Bayern

Reacciones de aficionados al partido Real Madrid vs. Bayern

Thomas Roncero (Diario AS España)

La Cobra (canal de fans)

Canal JKCLife

Canal xBuyer

Canal Mundo Maldini

Reacción de youtuber DJ Mario (canal DjRecuerdos)

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