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07 abr 2026 Actualizado 19:07

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Champions League

EN VIVO: Sporting, con Luis Suárez, Vs. Arsenal, siga el minuto a minuto de los cuartos de Champions

El delantero samario registra cinco goles marcados con el club portugués en la presente temporada.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Portugal. (Photo by Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Portugal. (Photo by Zed Jameson/MB Media/Getty Images) / Zed Jameson/MB Media

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Portugal. (Photo by Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como inicialista, recibe al Arsenal en el Estadio Jose Alvalade, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El club portugués llega a este compromiso luego de remontar un 3-0 en contra ante el Bodo noruego, goleándolo 5-0 en el partido de vuelta disputado en Lisboa. En dicho compromiso, anotó Suárez.

Arsenal, por su parte, viene de dejar en el camino al Bayer Leverkusen, club alemán al que superó 3-1 en el marcador global, tras empatar 1-1 en la ida y superarlo 2-0 en el compromiso de vuelta.

Luis Javier Suárez llega a esta instancia con 10 partidos disputado en la presente edición de la Liga de Campeones, registrando cinco goles marcados y dos asistencias.

Siga acá el minuto a minuto del juego Sporting Vs. Arsenal

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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