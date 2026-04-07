EN VIVO: Sporting, con Luis Suárez, Vs. Arsenal, siga el minuto a minuto de los cuartos de Champions

Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como inicialista, recibe al Arsenal en el Estadio Jose Alvalade, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El club portugués llega a este compromiso luego de remontar un 3-0 en contra ante el Bodo noruego, goleándolo 5-0 en el partido de vuelta disputado en Lisboa. En dicho compromiso, anotó Suárez.

Arsenal, por su parte, viene de dejar en el camino al Bayer Leverkusen, club alemán al que superó 3-1 en el marcador global, tras empatar 1-1 en la ida y superarlo 2-0 en el compromiso de vuelta.

Luis Javier Suárez llega a esta instancia con 10 partidos disputado en la presente edición de la Liga de Campeones, registrando cinco goles marcados y dos asistencias.

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