¿Cuál será el ‘número mágico’ para clasificar a los cuartos de final de la Liga colombiana?

Atlético Nacional se puso al día en el presente campeonato con un triunfo 2-1 sobre Jaguares, en juego pendiente por la segunda fecha de la Liga colombiana. El equipo antioqueño llegó a 34 puntos, distanciándose 6 unidades del Pasto y con su presencia garantizada en los cuartos de final.

A falta de cuatro fechas para concluir el Todos Contra Todos, restan dos compromisos para para que el certamen se ponga al día. De igual manera, ya se jugó un compromiso de la fecha 16.

¿Cuál será el número mágico para clasificar a playoffs?

Matemáticamente, 14 equipos aún cuentan con chances de clasificar a la próxima instancia de la Liga. Vale la pena recordar que, en busca de agilizar el calendario para la Copa del Mundo, este año se jugarán 19 fechas en el Todos Contra Todos, erradicándose la jornada de clásicos.

Teniendo en cuenta cómo se encuentra la tabla de posiciones actualmente y cómo ha pasado en campeonatos pasados donde también se jugaron 19 jornadas, el ‘número mágico’ para clasificar estaría entre 28 y 29 puntos.

La última vez que la fase regular de la Liga tuvo 19 fechas fue en el año 2024, esto por la disputa de la Copa América. En ese entonces, el octavo clasificó con 29 puntos en el primer semestre con 30 puntos en el segundo semestre. En ambos casos, equipos que sumaron 29 unidades se quedaron eliminados.

No obstante, la tendencia en este campeonato, a falta de cuatro jornadas ha sido menor, a esta altura el octavo suma 22 unidades y, sumando el 50% de lo que le falta, llegaría a 28. Para evitar sorpresas, habría que apuntarle a 29 unidades.

Así está la tabla de posiciones