Estrella de la NBA, un hincha más de la Selección Colombia: imágenes dieron vuelta al mundo

La Selección Colombia jugó su último compromiso amistoso antes de emprender el camino hacia la Copa del Mundo 2026 cuando una imagen llamó la atención de los aficionados y de la transmisión oficial del encuentro.

Minutos antes del inicio del partido, las cámaras captaron a un hombre ubicado en el túnel que conduce a los vestuarios. Mientras los jugadores colombianos se dirigían a la zona interna del estadio, el personaje saludó uno a uno a varios integrantes de la delegación tricolor, generando curiosidad entre los espectadores.

Se trataba de la estrella de la NBA Jimmy Butler, actual jugador de los Golden State Warriors, quien aprovechó la ocasión para acompañar y brindar su apoyo a la selección colombiana antes de su debut mundialista.

Butler es una de las figuras más reconocidas del baloncesto mundial. A lo largo de su carrera ha conquistado una medalla de oro olímpica con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y acumula importantes reconocimientos individuales, entre ellos: seis selecciones al Juego de Estrellas de la NBA, cinco apariciones en los equipos All-Start, cinco inclusiones en el Equipo Defensivo Ideal y el premio al Jugador de Mayor Progreso en 2015.

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La relación del basquetbolista con Colombia no es nueva. Desde hace varios años mantiene una amistad con el capitán de la Tricolor, James Rodríguez. Ambos han coincidido en diferentes eventos y encuentros desde varios años atras, donde han expresado públicamente la admiración que sienten por sus respectivas carreras deportivas.

Además, Butler ya ha visitado el país en una ocasión. Una de las más recordadas fue su presencia en un concierto de J Balvin realizado en la ciudad de Cartagena, demostrando su cercanía con la cultura colombiana.

La aparición de Jimmy Butler se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la previa del encuentro y dejó una muestra más de la estrecha relación que mantiene con varias figuras del deporte colombiano.

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