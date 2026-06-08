Santiago Arias: “Estamos confiados en que vamos a hacer un excelente Mundial”

Santiago Arias fue uno de los jugadores que dejó buenas sensaciones en la victoria de la Selección Colombia frente a Jordan en el último amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El lateral de Independiente de Avellaneda ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Daniel Muñoz y respondió con una actuación sólida tanto en defensa como en ataque, generando una impresión positiva en el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

Tras el encuentro, Arias destacó el ambiente que se vive dentro de la concentración colombiana y aseguró que el grupo llega con ilusión y confianza a la cita mundialista.

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“Mis compañeros están bastante bien, con entusiasmo, con alegría. Esto es como si fuera la primera vez, se nota en el terreno de juego. Crecimos bastante y estamos listos para lo que se viene”.

El experimentado defensor también resaltó la fortaleza colectiva de la Tricolor y el crecimiento que ha tenido el equipo durante el proceso rumbo al Mundial.

“Lo más importante es lo colectivo y las individualidades hacen que el equipo funcione bastante bien. Somos una Selección que tiene recorrido y que quiere seguir haciendo historia. Tenemos algo muy importante por delante, estamos confiados en que vamos a hacer un excelente Mundial. Tenemos confianza”.

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Además, Arias tuvo palabras de reconocimiento para Gustavo Puerta, una de las caras nuevas del plantel colombiano.

“Gustavo es un chico que ha hecho las cosas bien, que se ha ganado su puesto, que no le queda grande nada. En esta Selección, todo el que viene por primera vez se le arropa como si llevara mucho tiempo. La confianza es vital e importante para este objetivo que es, por qué no, llegar a una final de la Copa del Mundo”.