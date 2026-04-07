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07 abr 2026 Actualizado 23:34

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Champions League

Tabla goleadores Champions League: así está tras anotación de Luis Díaz en Bayern vs Real Madrid

El atacante colombiano se mete a la lucha por ser uno de los máximos anotadores del certamen.

Tabla goleadores Champions League: así está tras anotación de Luis Díaz en Bayern vs Real Madrid. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Tabla goleadores Champions League: así está tras anotación de Luis Díaz en Bayern vs Real Madrid. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) / Aitor Alcalde

Tabla goleadores Champions League: así está tras anotación de Luis Díaz en Bayern vs Real Madrid. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Luis Díaz ha vuelto a celebrar en la Champions League 2025-26. Este martes 7 de abril, el atacante colombiano marcó un golazo en el triunfo 1-2 del Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, encuentro válido por los cuartos de final ida.

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La anotación del guajiro se produjo a los 41 minutos de partido, cuando fue habilitado por Serge Gnabry y dentro del área soltó un remate cruzado, que dejó sin opción al guardameta Lunin. Se trata de la primera anotación de Lucho al Madrid en tres enfrentamientos disputados y es su tanto número 23 en la vigente temporada.

Los demás tantos del encuentro llegaron por cuenta de Harry Kane (46′) en los bávaros y descontó Kylian Mbappé (74’) para los españoles.

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Díaz llegó a su quinta anotación en la Champions League y con ello sigue escalando posiciones en la tabla de goleadores. Igualó además el registro de Luis Javier Suárez, que se fue en blanco del duelo Sporting vs Arsenal, y Camilo Durán, ya eliminado con el Qarabag.

Tabla de goleadores de la Champions League

Pos.JugadorEquipoGoles
1.Kylian Mbappé*Real Madrid14
2.Harry Kane*Newcastle11
3.Anthony GordonBayern Múnich10
4.Julián Álvarez*Atlético de Madrid8
5.Erling HaalandManchester City8
13.Camilo DuránQarabag5
14.Luis Javier Suárez*Sporting5
15.Luis Díaz*Bayern Múnich5

***En asterisco los futbolistas que continúan en competencia.

Tanto Luis Díaz como Luis Javier Suárez volverán a jugar en la Champions League el miércoles 15 de abril, durante los partidos de vuelta de los cuartos de final. Díaz lo hará en el Allianz Arena frente al Real Madrid y Suárez tendrá que remontar en el Emirates Stadium contra el Arsenal.

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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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