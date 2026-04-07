🔴EN VIVO Real Madrid vs. Bayern de Múnich: Noche de gigantes en el Bernabéu

El Real Madrid recibe este martes 7 de abril al Bayern Munich en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que promete emociones intensas y que enfrenta dos realidades muy distintas.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con algunas incertidumbres, especialmente en defensa tras la ausencia de Thibaut Courtois. En su lugar, Andriy Lunin asumirá la responsabilidad bajo los tres palos, en una noche exigente ante uno de los ataques más efectivos del continente. A pesar de ello, la historia juega a favor de los blancos, que suelen crecerse en casa y competir al máximo en escenarios decisivos.

Por su parte, el Bayern llega con confianza plena. El conjunto alemán ha mostrado una capacidad ofensiva arrolladora en sus recientes presentaciones, con un promedio goleador que respalda su gran momento. Además, su dominio en campo rival y su presión alta lo convierten en un rival incómodo para cualquier equipo.

Aunque los bávaros parten con ventaja por su actualidad, jugar en el Bernabéu siempre representa un desafío distinto. En este tipo de encuentros, la diferencia suele ser mínima y no se descarta que el desenlace se defina en los últimos minutos, como ya es tradición en este tipo de duelos europeos.

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