Salario del presidente de Colombia en 2026: esto ganará el mandatario y su vicepresidente

En medio del proceso electoral que definirá al próximo jefe de Estado, uno de los temas que genera mayor interés entre los ciudadanos es cuánto ganarán el presidente y el vicepresidente que asumirán el poder en 2026.

Más allá del debate político, la remuneración de estos altos cargos está definida por decretos oficiales y hace parte de la estructura salarial del sector público.

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Cuál será el salario del presidente en 2026

El sueldo del presidente de Colombia no es una cifra arbitraria, esta se encuentra reglamentada por el Decreto 610 de 2025, que fija la asignación para los funcionarios del alto Gobierno.

De acuerdo con esta normativa, el mandatario recibe una asignación básica mensual equivalente a la de los congresistas. Para 2026, este valor ronda los 12 millones de pesos. Sin embargo, este monto es solo una parte del ingreso total.

A esta cifra se suman otros componentes que elevan significativamente el salario final, como los gastos de representación y primas especiales.

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Ingreso total mensual del jefe de Estado

Aunque el salario base es cercano a los 12 millones de pesos, el presidente recibe el doble de los gastos de representación que perciben los miembros del Congreso, que superan los 22 millones de pesos.

Además, se incluye una prima especial de servicios que se aproxima a los 16,9 millones mensuales.

Con todos estos factores, el ingreso total del presidente de Colombia en 2026 puede superar los 52 millones de pesos mensuales, e incluso acercarse a los 56 millones dependiendo de los ajustes y beneficios adicionales.

Aumento salarial para 2026

El Gobierno Nacional decretó un incremento del 7 % en el salario de los empleados públicos para 2026. Este ajuste también impacta el ingreso del presidente, aunque no en todos sus componentes.

Expertos han explicado que este aumento se aplica únicamente sobre la asignación básica, es decir, sobre el salario base, y no sobre otros ingresos como primas o gastos de representación.

Esto significa que el incremento real en el ingreso total del mandatario es menor al 7 % general anunciado.

Cómo se compone el salario presidencial

El sueldo del presidente está dividido en varios rubros que conforman su ingreso mensual: