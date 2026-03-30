Así quedó conformada la Cámara para el próximo cuatrienio: estos son todos los representantes
En el cuatrienio 2026-2030, la Cámara de Representantes estará integrada por 182 congresistas. Faltan por definir las curules de Chocó (2) y Cundinamarca (7).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya alcanzó más del 99% del escrutinio para las cámaras departamentales y ya se entregaron las credenciales en 30 de 32 departamentos y en el Distrito Capital, Bogotá.
Así pues, solo faltan por escrutinio los departamentos de Chocó (2 curules) y Cundinamarca (7 curules), debido a que el proceso se encuentra en fase de resolución de reclamaciones.
En ese sentido, ya están listas 152 curules, que se suman a las 16 de la circunscripción especial para la paz, de las cuales también se entregaron ya las credenciales.
A esas, se sumarán también las dos curules afro, una indígena, una para la representación en el exterior, y una más para la segunda votación vicepresidencial más alta, que se definirá después de las elecciones presidenciales, para completar 182 representantes que integrarán la Cámara en el cuatrienio 2026-2030.
Es de recordar que este periodo que está terminando tuvo 187 congresistas, pues se sumaban las cinco de las extintas FARC, que desaparecerán desde este año.
Cómo quedó conformada la Cámara de Representantes
Amazonas
- Mónica Karina Bocanegra Pantoja - Partido Liberal
- Orlando Rayo Acosta - La Voz Del Amazonas
Antioquia
- Camilo Andrés Gómez Mosquera - Partido Liberal
- Diver Ney Franco Tejada - Partido Liberal
- Jaime Alonso Cano Martínez - Partido Conservador
- Luis Miguel López Aristizábal - Partido Conservador
- Andrés Felipe Guerra Hoyos - Centro Democrático
- José Gregorio Orjuela Pérez - Centro Democrático
- Melissa Orrego Eusse Partido - Centro Democrático
- Óscar Darío Pérez Pineda - Centro Democrático
- Ana Ligia Mora Martínez - Centro Democrático
- Juan David Zuluaga - Centro Democrático
- Jhon Jairo Berrío López - Centro Democrático
- Luis Guillermo Patiño - Creemos
- Simón Molina Gómez - Creemos
- Nataly Vélez Lopera - Cambio Radical
- Hernán Muriel Pérez - Pacto Histórico
- Luz Verónica Estrada Holguín - Pacto Histórico
- Alejandro Toro Ramírez - Pacto Histórico
Arauca
- Germán Rogelio Rozo - Partido Liberal
- Manuel Alexánder Pérez Rueda - Centro Democrático
Atlántico
- Jezmi Lizeth Barraza - Partido Liberal
- César Antonio Barrera - Partido Liberal
- Estefanel Gutiérrez Pérez - Cambio Radical
- Welfran Junior Mendoza - Cambio Radical
- Samir Eduardo Radi - Cambio Radical
- Jaime Arturo Santamaría Acosta - Pacto Histórico
- Andrea Camila Vargas De La Hoz - Pacto Histórico
Bogotá
- Bleidy Del Carmen Pérez - Partido Liberal
- Catherine Juvinao - Alianza Verde
- Mauricio Andrés Toro - Alianza Verde
- Daniel Felipe Briceño - Centro Democrático
- José Jaime Uscátegui - Centro Democrático
- David Gerardo Cote - Centro Democrático
- Nelly Patricia Mosquera - Centro Democrático
- Jesús Salim Lorduy - Centro Democrático
- Luz Marina Gordillo - Centro Democrático
- Carol Stefanny Borda - Salvación Nacional
- María Fernanda Carrascal - Pacto Histórico
- Laura Daniela Beltrán Palomares- Pacto Histórico
- María Del Mar Pizarro - Pacto Histórico
- Daniel Mauricio Monroy - Pacto Histórico
- Heráclito Landinez - Pacto Histórico
- Claudia Teresa Romero Nader - Pacto Histórico
- Jairo León Vargas - Pacto Histórico
- Gabriel Becerra Yáñez - Pacto Histórico
Bolívar
- Yolanda Wong Baldiris - Partido Liberal
- María Camila Salas - Partido Conservador
- Juliana Aray Franco - Partido Conservador
- Andrés Guillermo Montes Celedón - Partido Conservador
- José Ricardo Ardila - Centro Democrático
- Amaury Julio Pérez - Pacto Histórico
Boyacá
- Héctor David Chaparro Chaparro - Partido Liberal
- Yamit Noé Hurtado Neira - Alianza Verde
- Jaime Raúl Salamanca - Alianza Verde
- Eduar Alexis Triana Rincón - Centro Democrático
- José Luis Bohórquez - Pacto Histórico
- Íngrid Marlen Sogamoso - Partido Conservador
Caldas
- José Octavio Cardona - Partido Liberal
- Juan Manuel Londoño - Partido Conservador
- Manuel Orlando Correa Bedoya - ASI
- Mateo Hidalgo Montoya - Centro Democrático
- Santiago Osorio Marín - Alianza Verde
Caquetá
- Leonardo Ramón Ramírez - Cambio Radical
- Juan Pablo Duque González - Nuevo Liberalismo
Casanare
- Álvaro Patiño Arledy - Centro Democrático
- Diego Fernando García Alfonso - Alianza Verde
Cauca
- Édgar Gómez Castillo - Partido Liberal
- Jorge Hernán Bastidas - Pacto Histórico
- Luz Miryan Moncayo - Pacto Histórico
- Víctor Andrés Armero - Alianza Verde
Cesar
- Mello Castro González - Partido Liberal
- Alfredo Ape Cuello Baute - Partido Conservador
- Carlos Gumercindo De La Peña - Partido De La U
- Alexandra Pineda Ortiz - Pacto Histórico
Córdoba
- Nicolás Antonio Barguil - Partido Conservador
- José Luis Abdala Olivera - Cambio Radical
- Juan David Rangel Yanez - MIRA
- Martha Isabel Ruiz Solera - MIRA
- Luis Fernando Ballesteros- Pacto Histórico
Guainía
- Carlos Alberto Cuenca Chaux - Cambio Radical
- Jhonn Alexánder Molina - Partido De La U
Guaviare
- Alexánder Harley Bermúdez Lasso - Partido Liberal
- Jorge Alexánder Quevedo - Partido Conservador Colombiano
Huila
- Flora Perdomo Andrade - Partido Liberal
- Lucy Mireya Bravo Obando - Partido Liberal
- Julio César Triana - Cambio Radical
- Lourdes Paola Mateus - Pacto Histórico
La Guajira
- Juan Loreto Gómez - Partido Conservador
- Jorge Armando Figueroa - Partido De La U
Magdalena
- Kelyn Johana González Duarte - Partido Liberal
- Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa - Partido Conservador
- Chadan Francisco Rosado - Centro Democrático
- Elizabeth Sabina Molina - Partido Demócrata Colombiano
- José Felipe Hernández - Pacto Histórico
Meta
- Milton Virgilio Carreño Sánchez - Partido De La U
- Daruin Castellanos Romero - Centro Democrático
- María del Carmen Mayusa - Pacto Histórico
Nariño
- Carlos Alberto Pantoja - Partido Conservador
- Erick Adrián Velasco - Pacto Histórico
- Rosita Rosaurina Guevara - Pacto Histórico
- Christian Hosep Palacios - Pacto Histórico
- Alejandra Gabriela Abasolo - Alianza Verde
Norte De Santander
- Luis Ariel Francisco Rodríguez - Partido Liberal
- José Luis Duarte Contreras - Partido Conservador
- Eimy Julieth Suárez - Cambio Radical
- Diana Carolina Riveros - Partido De La U
- Juan Felipe Corzo - Centro Democrático
Putumayo
- Miguel Ángel Rubio - Coalición Putumayo También Es Colombia
- Diego Fernando Zambrano, Coalición Putumayo También es Colombia
Quindío
- John Édgar Pérez Rojas - Cambio Radical
- Jesús Armando Bedoya - Partido Conservador
- Miguel Ángel Grisales - Pacto Histórico
Risaralda
- José Fredy Arias Herrera - Partido Liberal
- José Durgues Espinosa Martínez - Centro Democrático
- Franyela Bermúdez Serna - Partido De La U
- Fernando Arias Cardona - Pacto Histórico
San Andrés Y Providencia
- Elizabeth Jay-Pang Díaz - Partido Liberal
- Jorge Méndez Hernández - Cambio Radical
Santander
- Mario José Carvajal Jaimes - Partido Liberal
- Guillermo León Blanco Valencia - Partido Conservador
- Diego Fran Ariza Pérez - Partido De La U
- Jonathan Eduardo Pineda - Centro Democrático
- Miguel Ángel Pinto Rueda - Centro Democrático
- Camilo Alfonso Torres - Pacto Histórico
- Yolanda Silva Romero - Pacto Histórico
Sucre
- Pedro Antonio Paternina - Partido Liberal
- Milene Jarava Díaz - Partido De La U
- Alejandro De La Ossa Lacayo - La Fuerza
Tolima
- Guillermo Ignacio Alvira - Partido Conservador
- Delcy Esperanza Isaza - Partido Conservador
- José Alejandro Martínez - Partido Conservador
- Carlos Edward Osorio - Centro Democrático
- Marco Emilio Hincapié - Pacto Histórico
- Renso Alexánder García - Pacto Histórico
Valle Del Cauca
- Víctor Manuel Salcedo - Partido De La U
- Luis Alfonso Chavez - Partido De La U
- Santiago Castro Gómez - Centro Democrático
- Jaime Ignacio Arizabaleta - Centro Democrático
- Juan Pablo Rojas - Nuevo Liberalismo
- Hernando González - Cambio Radical
- David Pinilla Calero - Partido Liberal
- Alfredo Mondragón - Pacto Histórico
- Ana Leidy Erazo Ruiz - Pacto Histórico
- Jorge Augusto Palacio - Pacto Histórico
- Laura Isabel Vera Zapata - Pacto Histórico
- Carlos Eduardo Arizabaleta - Pacto Histórico
- Paola Andrea Quiñones D´Haro- Pacto Histórico
Vaupés
- Óscar Fabián Espinosa - ASI
- Camilo Esteban Ávila Morales - Partido De La U
- Luis Carlos Álvarez Morales - Partido Liberal
- Juan David Londoño - Partido De La U
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...