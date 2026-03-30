Petro por caída de desempleo: “creyeron que el salario vital iba a desatar la informalidad”

Una vez más la cifra de desempleo en Colombia volvió a caes, pues el Dane reportó que durante febrero se ubicó en 9,2%, la tasa más baja presentada desde 2018 para el segundo mes del año.

El presidente aprovechó la cifra para lanzar una pulla a la derecha colombiana, quienes aseguraron que incrementar el salario mínimo al nivel del salario vital, traería una catástrofe del empleo.

“Más razones para no aceptar la equivocación de la derecha al afirmar que el subir el salario mínimo al nivel del salario vital traería una catástrofe del empleo”, dijo.

Señaló que la tendencia del trabajo se sigue encaminado a la formalidad, y que Colombia está dejando a un lado la economía fósil, es decir los hidrocarburos, para generar nuevas alternativas laborales encaminadas a sectores como agricultura y la industria.

Plan de Mitigación

El algo mandatario señaló que es hora de que en Colombia, se cree un plan de mitigación contra la inflación, afectada por la tasa de interés del Banco de la República, con el fin de trabajar de manera conjunta por combatir este factor en el país.