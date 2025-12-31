En esto, si apoyo al presidente, los congresistas tenemos un salario muy elevado: Angélica Lozano

Los congresistas en Colombia ganan un salario que está muy por encima a lo que podría ganar cualquier persona común dentro del país. De esta manera, años atrás se hablaba sobre una reducción en el sueldo de estos funcionarios, cosa que nunca llegaba a nada, pero, eso cambió con el reciente anunció del gobierno de Gustavo Petro: la eliminación de la prima de servicios para congresistas.

Es así que en 6 AM, un programa de Caracol Radio, habló la senadora Angélica Lozano, quien manifestó su alegría ante este decreto, ya que ella cree que estos nuevos cambios, generan mayor equidad en la población.

La senadora explicó que desde hace años se intentó llevar a cabo este decreto, puesto que considera que es absurdo que los congresistas ganen un salario tan elevado, asegurando que eso solo provoca que la brecha, en términos de desigualdad, sea mayor.

“Es una buena noticia: 16 proyectos de ley presentamos de distintos partidos para lograr bajar el salario de los congresistas, personalmente presente 7 desde el 2015, así que celebramos. Es mejor tarde que nunca. Esta es una decisión de Justicia social, de cerrar la brecha. No tiene sentido que en una sociedad, los congresistas tengamos un salario tan distinto y tan alejado del ciudadano raso que está moliendo desde temprano”.

Asimismo, explicó que esto pasó gracias a la cantidad de votos, pues en el Senado, aprobó por unanimidad 83 votos a favor. A su vez, dijo que hace dos años, en la Cámara, se congeló esta propuesta, dejándola de lado por mucho tiempo: “al final lo votaron y no alcanzaron los votos, no tuvo el umbral requerido por ser Ley Orgánica. Entonces, el Senado lo aprobó y la Cámara lo hundió en ese momento, pero bueno, mejor tarde que nunca”.

El apoyo de Lozano hacia Petro en este decreto

Si bien el ámbito político actual está un caos debido al aumento del salario mínimo en el 2026 y las opiniones son divididas en varios sectores, para la senadora, hasta el momento, dentro de tantos decretos y cambios, expresó su apoyo total ante este decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que elimina la prima de servicio para congresistas.