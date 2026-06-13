Iván Cepeda en La Santamaría: Abelardo, anticorrupción, fracking y medio ambiente en su discurso

POLÍTICA

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, cerró campaña en Bogotá. Fue a las afueras de la Plaza cultural Santamaria en el centro de la ciudad. Su discurso tuvo como eje central críticas a su rival Abelardo de La Espriella, mensajes de ayudas a la clase media, salarios dignos a las Fuerzas militares, no al Fracking y política ambiental.

Entre sus propuestas de campaña contra la corrupción, aseguró que el exmagistrado y exministro Iván Velásquez aceptó un novedoso cargo en caso de que gane la presidencia.

También agradeció al presidente de la República, Gustavo Petro. Destacó que el actual gobierno fue el primero en activar una política para que los más ricos del país tributen más y beneficien a los más necesitados. “Que ha sacado a millones de personas de la pobreza, son cuatro millones de personas para ser más exactos”. Dijo Cepeda durante su discurso en la tarima.

Previo a su discurso, simpatizantes de Iván Cepeda, portaron y regalaron al público camisetas de la Selección Colombia, pese a que el candidato fue quien cuestionó el uso de la camiseta de Selección Colombia con fines electorales y en su momento pidió explicaciones a la Federación Colombiana de Fútbol.

Mañana domingo 14 de junio, a las 3:30 pm el candidato presidencial Iván Cepeda, hará su cierre definitivo de campaña en el Boulevard de Los Robles, en Soledad, Atlántico.