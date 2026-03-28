Iván Cepeda lidera (37,5%): De la Espriella y Valencia disputan segundo lugar, según nueva encuesta

Una reciente encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica para EL TIEMPO revela el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

El estudio llevado a cabo entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios del país posiciona al candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien concentra el 37,5% de las preferencias, seguido de cerca por Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia.

Resultados de la primera vuelta 2026

Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena Aida Quilcué, obtienen un 37,5% de la intención del voto presidencial. Les siguen Abelardo de La Espriella y José Manuel Restrepo con un 20,2% y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con un 19,9%. El voto en blanco alcanza un 11,0 %.

Otros candidatos

Más abajo en la contienda se encuentran los candidatos del centro político. La fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla alcanza un 3,9% de la intención de voto, mientras que Claudia López y Leonardo Huerta, quienes también participaron en las consultas interpartidistas, obtienen un 2,3%.

En un siguiente grupo, Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas registran un 1,5% y Miguel Uribe Londoño junto a Luisa Fernanda Villegas un 1,3%. Por debajo del uno por ciento se encuentran:

Carlos Caicedo (0,8%)

Roy Barreras (0,6%)

Clara López (0,5%)

Luis Gilberto Murillo (0,2%)

Mauricio Lizcano (0,2%)

Gustavo Matamoros (0,1%)

Sondra Mcollis (0%)

Escenarios de segunda vuelta presidencial

De acuerdo con los resultados de la encuesta, Cepeda tiene asegurado un lugar en segunda vuelta presidencial, mientras que de La Espriella y Valencia se disputarían el otro cupo. Una novedad de esta medición es que Cepeda ya no ganaría en todos los posibles escenarios de la segunda vuelta. En un enfrentamiento con la candidata del Centro Democrático, se presentaría un empate técnico.

Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Valencia, el candidato de izquierda obtendría un 43% de la intención de voto, frente a un 40% de la candidata del uribismo. Dado el margen de error (2,25) , este resultado se considera un empate técnico, ya que Cepeda podría bajar puntos e igualar a Valencia.

No obstante, Cepeda sí derrotaría a de La Espriella, con un 44,9% frente a un 36,4%. También vencería a Sergio Fajardo, obteniendo un 44,8% frente a un 28,4% del exalcalde de Medellín.