ABC de la ley ‘Niñas Sin Ablación’, aprobada por el Congreso de Colombia: habla una de las autoras

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que buscar prevenir y erradicar la mutilación genital femenina en el país, por lo que ahora pasará a sanción presidencial.

A propósito, Caracol Radio habló con la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, quien es una de las autoras de la iniciativa.

¿Por qué la importancia de haber aprobado este proyecto de ley?

La congresista explicó que en Colombia la mutilación general femenina es una práctica común en algunas comunidades indígenas, como la Emberá, y se registra en departamentos como Risaralda y Cundinamarca.

“Más o menos en el país, para el 2023, hubo alrededor de unos 90 casos que quedaron registrados, pero puede ser mucho más lo que esconden estas cifras. Ya para el 2024 se registraron alrededor de 30 casos, entonces es una práctica preocupante”, dijo.

Además, advirtió sobre los daños físicos, emocionales y psicológicos que sufren las mujeres que son sometidas a estos procedimientos.

“Hay dolores, infecciones, dificultades y, a futuro, ya cuando estas niñas crecen pues van a tener problemas al orinar, en su ciclo menstrual y, por supuesto, al tener sus hijos puede generar problemas”, explicó.

¿En qué consiste la política pública que busca prevenir y erradicar la ablación en el país?

Al respecto, la representante informó que este proyecto, cuando sea sancionado por el presidente de la República, contempla campañas de prevención a través de estrategias educativas y programas de sensibilización.

También contiene un capítulo enfocado en la atención de víctimas con un enfoque en salud física, psicológica y social.

“Hay coordinaciones interjurisdiccionales, se quieren establecer rutas de atención, programas de capacitación, educación y algo muy importante que son los monitoreos y los reportes, que podamos tener registros reales y algo muy lindo es que tenga este enfoque intercultural y que, obviamente, todos estos planes de prevención y atención puedan estar también, inclusive, dentro del idioma Emberá”, señaló.

Igualmente, la representante a la Cámara aclaró que esta no es una ley punitiva, no crea nuevos delitos, sino que tendrá una visión preventiva con miras a la erradicación.

Finalmente, le hizo un llamado al nuevo Congreso para la implementación de esta ley.

“Esperamos que el nuevo Congreso esté atento a la implementación y, por supuesto, que las organizaciones y la sociedad civil estén presionando al nuevo gobierno que llegue para que se realice la implementación y asigne recursos para que no haya más niñas con ablación”, puntualizó.