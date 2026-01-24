Decreto que quita prima especial a congresistas no afectará a otros servidores públicos: MinHacienda

El Ministerio de Hacienda aseguró que el decreto que le quita la prima especial a los congresistas fue expedido exclusivamente para los parlamentarios, por lo que, en caso de que se afecten otros servidores públicos, “tomarían las medidas necesarias para evitarlo”.

Es decir, la medida no afectará a otros funcionarios como procuradores, fiscales, jueces y magistrados, que también tienen ese tipo de primas.

“El Decreto tiene como objetivo, exclusivamente, reducir la asignación salarial de los miembros del Congreso de la República a partir de la fecha señalada. De llegar a interpretarse presuntas afectaciones a otros servidores públicos, se tomarían las medidas necesarias para evitarlas”, afirmó la cartera.

¿A quiénes afecta la eliminación de la prima de los congresistas?

Recordemos que esta fue una medida que tomó el Gobierno mediante el decreto 0030 del 19 de enero de 2026, en un contexto de reorientación de gastos por la realidad económica del país, lo que implicó una reducción en el salario de los senadores de la república y los representantes a la cámara, que serán elegidos para los periodos siguientes al actual.

Sin embargo, diversas entidades como Corjusticia alertaron que esa reducción de la prima especial afectaba también a los procuradores, fiscales, jueces y magistrados de todo el país.

“Bajo el argumento de austeridad, en la práctica se modifica el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, desconociendo los derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial”, afirmó el magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia).

Por tanto, ahora el Gobierno aclara que la medida solo será aplicada para los congresistas que se posesionen el próximo 20 de julio de 2026.

