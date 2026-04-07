Los 3 países con el sueldo mínimo más alto en América Latina: ¿en qué puesto está Colombia?

El aumento salarial del 23.7% de este año en Colombia ha sido bastante comentado no solo en el país, sino que también, se han visto sus efectos en la región y en toda Latinoamérica.

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A nivel de América Latina este año sigue marcado profundas brechas. Aunque la región ha intentado ajustar las remuneraciones para frenar el impacto de la inflación, la realidad técnica muestra que el bienestar económico de los trabajadores depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica de cada nación.

Según los análisis que hace Bloomberg Línea, el salario mínimo legal se mantiene como el barómetro fundamental para medir las condiciones de vida. Sin embargo, el poder adquisitivo real sigue siendo el gran desafío, especialmente en economías donde el costo de la canasta básica crece a un ritmo superior al de los ajustes salariales.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los aumentos del salario “en la última década varían entre el 6 y el 10% de Uruguay y Costa Rica; alrededor del 18% en Brasil y Chile, y entre el 24 y el 30% en Colombia, México y República Dominicana”.

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Los 3 países con el sueldo mínimo más alto en América Latina:

Costa Rica:

De acuerdo con la OIT, Costa Rica lidera con un promedio de 751 dólares mensuales, vigente desde 2025, con un ajuste mínimo del 1,63%, según el sector. Además, una cifra que se distancia significativamente del promedio latinoamericano.

Uruguay:

Ocupa el segundo lugar con una remuneración de aproximadamente 648 dólares al mes. Este valor es el resultado de acuerdos tripartitos entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, lo que ha permitido mantener un poder adquisitivo competitivo en el contexto suramericano.

Panamá:

Como tercer puesto aparece Panamá en la tercera posición con un pago promedio cercano a los 637 dólares. Si bien existen variaciones dependiendo del sector económico, las políticas vigentes en el país del canal buscan un equilibrio entre la productividad y el costo de vida nacional.

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¿Cómo queda Colombia?

En Colombia, el salario mínimo para este 2026 en dólares equivaldría a unos 548 dólares con el subsidio de transporte incluido. Esta cifra sitúa al país por encima de gigantes como Brasil (295 USD) y Argentina (233 USD), y muy cerca de México (533 USD).

En ese orden de ideas Colombia se ubica en la posición número 9. El ranking está de la siguiente manera:

Costa Rica

Uruguay

Panamá

Chile

México

Honduras

Ecuador

Guatemala

Colombia

Paraguay

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