Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿A quiénes les sube el sueldo y a quiénes no tras decreto de Petro? // Caracol Radio

En una decisión que marca un hito económico para el país, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el incremento del salario mínimo para el año 2026. Tras no lograrse un consenso en la mesa de concertación entre empresarios y representantes de los trabajadores, el mandatario optó por fijar la cifra mediante decreto, estableciendo un aumento histórico del 23%.

Este ajuste, que entrará en vigencia a partir del jueves 1º de enero de 2026, busca garantizar mejores condiciones de vida para las familias colombianas, basándose no solo en la inflación y la productividad, sino en indicadores de justicia social.

Los nuevos valores: ¿En cuánto queda el salario y el auxilio de transporte?

Con el decreto presidencial, el bolsillo de los trabajadores que devengan el mínimo experimentará un cambio significativo. Los valores oficiales para el 2026 son:

• Salario básico (bruto): $1.750.905.

• Auxilio de transporte: $249.095.

• Total (Salario + Auxilio): $2.000.000.

Es importante recordar que, según el Código Sustantivo del Trabajo, ningún trabajador puede recibir menos de esta cifra exacta por una jornada legal.

¿A quiénes les sube el sueldo obligatoriamente y a quiénes no?

Existe una duda frecuente sobre si este incremento del 23% aplica para todos los empleados en el país. Las fuentes aclaran que el panorama varía según el tipo de contrato y el monto devengado:

Trabajadores con salario mínimo: El aumento es obligatorio y automático a partir del primer día del año.

El aumento es y automático a partir del primer día del año. Trabajadores que ganan más del mínimo: Las empresas no están obligadas legalmente a incrementar estos salarios en el mismo porcentaje. Algunas compañías optan por ajustar los sueldos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener el poder adquisitivo, pero esto depende de la política interna de cada empleador.

Las empresas legalmente a incrementar estos salarios en el mismo porcentaje. Algunas compañías optan por ajustar los sueldos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener el poder adquisitivo, pero esto depende de la política interna de cada empleador. Trabajadores informales: No cuentan con la garantía de este incremento, ya que su remuneración depende de variables externas y no de la regulación directa del decreto.

El impacto en el Salario Integral para 2026

Un sector que sí verá un cambio proporcional es el de quienes perciben un salario integral. Este tipo de remuneración, que incluye prestaciones, horas extras y recargos, se calcula con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).

Para que un salario sea considerado integral en 2026, debe ser superior a 10 salarios mínimos, sumándole el respectivo factor prestacional, que corresponde al 30% de dicha suma. Con el nuevo aumento, las empresas deberán ajustar estas nóminas para cumplir con el requisito de ley basado en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Qué otros costos suben con el salario mínimo?

El incremento del 23% no solo impacta los sueldos, sino que genera un efecto dominó en otros sectores de la economía. Se espera que servicios, arriendos (según el IPC 2025) y los topes de precio para las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP) también sufran ajustes en las próximas semanas.