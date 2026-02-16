Gobierno mantendrá el reajuste del salario mínimo en el 23.7%

Presidente Gustavo Petro / Antonio Sanguino, ministro de Trabajo / decreto de reajuste del salario mínimo (créditos: X Antonio Sanguino, GettyImages e imagen de archivo)

El Gobierno Nacional, a través de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino y de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se mantendrá el incremento del salario mínimo en un 23,7% para 2026, a pesar de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de reajuste.

Los funcionarios enfatizaron que en los próximos días se va a expedir un nuevo decreto provisional para garantizar los derechos adquiridos de unos 2,4 millones de trabajadores que ya perciben el ajuste.

Sanguino criticó la medida judicial por generar incertidumbre y reiteró que el aumento está alineado con criterios de la OIT, inflación y PIB, no siendo una decisión arbitraria.

Esta postura busca preservar la progresividad laboral mientras se resuelve la controversia jurídica, exigiendo al Gobierno un nuevo ajuste en un plazo de ocho días según el fallo del Consejo de Estado.

El ministro comentó que en la reunión de la Comisión de Concertación Laboral tenía por objetivo escuchar el punto de vista de los trabajadores y empresarios sobre el fallo del Consejo de Estado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció que el Gobierno nacional estudia un paquete de medidas para ayudar a las pequeñas y medianas microempresas que han sido las más afectadas por el ajuste del mínimo.

No descartó la posibilidad de establecer inversiones forzosas del sistema financiero en el sector de los pequeños empresarios.

