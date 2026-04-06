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06 abr 2026 Actualizado 17:13

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Bajan homicidios y delitos en más del 60% en Semana Santa: Policía Metropolitana de Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta implemento un amplio dispositivo de seguridad con más de 1.200 uniformados, fortaleciendo la vigilancia en iglesias, corredores viales y zonas turísticas.

Bajan homicidios y delitos en más del 60% en Semana Santa: Policía Metropolitana de Santa Marta/ MESAN

Bajan homicidios y delitos en más del 60% en Semana Santa: Policía Metropolitana de Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta presentó el balance de las acciones desarrolladas durante la Semana Santa en la ciudad, destacando importantes resultados en materia de seguridad y reducción del delito. Durante este periodo se registraron 15 capturas, de las cuales 12 fueron en flagrancia y 3 mediante orden judicial, además de la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de tres motocicletas.

Asimismo, informó que los homicidios disminuyeron en un 40%, pasando de cinco casos en 2025 a tres en 2026, distribuidos en Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo. El hurto a personas se redujo en un 60%, mientras que delitos como el hurto a residencias, comercio, motocicletas y la extorsión registraron una disminución del 100%, sin casos reportados durante la Semana Mayor.

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“La Policía Nacional en Santa Marta continuará desplegando todas sus capacidades operativas y preventivas, articulando esfuerzos con las autoridades judiciales y administrativas, con el firme propósito de contrarrestar los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en el territorio” dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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