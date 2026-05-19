Capturadas 27 personas en Santa Marta por delitos sexuales y violencia intrafamiliar

Santa Marta

La ofensiva adelantada por la Policía Metropolitana de Santa Marta contra los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar permitió la captura por orden judicial de 27 personas durante los meses de marzo y abril.

Según la información de las autoridades, las acciones fueron desarrolladas en el marco de la Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia, mediante un trabajo articulado entre la Seccional de Protección y Servicios Especiales y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de combatir hechos que afectan la integridad y seguridad de niños, niñas y adolescentes.

Como hechos relevantes, se destaca la captura por orden judicial de un sujeto por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, quien resultó ser familiar de la víctima, aprovechando la confianza depositada en él cuando quedaban bajo su cuidado.

Asimismo, las autoridades reportaron la detención de otro sujeto que, según las investigaciones, llevaba a sus víctimas a su establecimiento comercial para abusar de ellas sin levantar sospechas.

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“Estas acciones representan un importante avance en la lucha contra la impunidad y envían un mensaje contundente de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia sexual”, dijo el comandante de la policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jaime Ríos.